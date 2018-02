Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2018-02-01 / 11:22 *Euronext mandatiert Sphene Capital als Research-Partner* Baierbrunn/München - 1. Februar 2018 - Sphene Capital, ein auf die Analyse unterbewerteter Nebenwerte spezialisiertes bankenunabhängiges Researchhaus, wurde heute von Euronext, der führenden paneuropäischen Börse in der Eurozone, als bevorzugter Research-Partner für deren "Trade & Leverage-Programm" mandatiert. Das Programm wurde im Rahmen der European Tech-Initiative für kleine und mittelständische Unternehmen entwickelt. Es richtet sich an deutsche, italienische, spanische und schweizerische Unternehmen aus den drei Segmenten Life Science (Biotech und Medtech), TMT (Technologie, Medien und Telekommunikation) sowie Cleantech. Dabei ist vorgesehen, dass die Unternehmen nach ihrer Notierungsaufnahme an der Euronext über einen Zeitraum von zwei Jahren von Investor-Relations-Dienstleistungen profitieren, die von Euronext gesponsert werden. Für den deutschsprachigen Raum (Deutschland, Österreich und die Schweiz) wurde Sphene Capital als einer von zwei Research-Partnern ausgewählt. Ausschlaggebend für die Mandatierung waren insbesondere der erwiesene Track-Record bei TMT-, Biotech- und Pharmaunternehmen sowie das fundamentalanalytische Know-how in der Bewertung und Betreuung von Unternehmen. Susanne Hasler, Geschäftsführerin von Sphene Capital: "Wir freuen uns sehr über die Mandatierung durch Euronext, einem der führenden Börsenbetreiber Europas. Sie eröffnet uns den Zugang zu neuen, spannenden Unternehmen, stärkt unsere Marktstellung und gibt uns die Möglichkeit zu noch besseren Serviceleistungen für die von uns betreuten Unternehmen." *Über Euronext:* Mit mehr als 330 börsennotierten Tech-KMUs mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von mehr als 60 Milliarden Euro und über 750 aktiven Technologie-Investoren ist Euronext die führende Börse für innovative Unternehmen in Europa. In den vergangenen vier Jahren wurden mehr als 90 Technologie-KMUs an der Euronext gelistet, von denen acht aus den vier neuen Märkten stammen. *Über Sphene Capital:* Sphene Capital ist ein deutsches Pure-Play-Research-Haus, das attraktiven Small- und Mid-Caps-Unternehmen Research- und Bewertungsdienstleistungen anbietet und dabei typische Interessenkonflikte traditioneller Investmentbanken vermeidet. Weitere Informationen im Internet unter www.sphene-capital.de. *Für Rückfragen:* Peter Thilo Hasler Research Analyst +49 152 31764553 peter-thilo.hasler@sphene-capital.de *Sphene Capital GmbH* Beim Kraftwerk 8 | 82065 Baierbrunn bei München Telefon +49 (89) 7444 3558 | Fax +49 (89) 7444 3445 www.sphene-capital.de Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: Sphene Capital GmbH Schlagwort(e): Finanzen 2018-02-01 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Sphene Capital GmbH Beim Kraftwerk 8 82065 Baierbrunn Deutschland Telefon: +49 (89) 74 44 35 58 Fax: +49 (176) 24 60 52 66 E-Mail: Susanne.hasler@sphene-capital.de Internet: www.sphene-capital.de Ende der Mitteilung DGAP-Media 650537 2018-02-01

(END) Dow Jones Newswires

February 01, 2018 05:22 ET (10:22 GMT)