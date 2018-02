Paris - Nach der Sitzung der US-Notenbank am Vorabend haben sich Anleger am Donnerstag wieder etwas aus der Deckung gewagt. Der europäische Leitindex EuroStoxx 50 stieg gegen Mittag um 0,38 Prozent auf 3623,06 Punkte und setzte damit die am Vortag begonnene Stabilisierung fort. "Die Sitzung der Notenbank hat nicht den Schrecken entfaltet wie zuvor befürchtet", sagte der Analyst Jochen Stanzl von CMC Markets.

Die Fed hatte am Mittwochabend Signale für eine Zinserhöhung im März gegeben. Die Wirtschaft brauche eine "weitere graduelle" Anpassung der Leitzinsen, hiess es von den Notenbankern. Sowohl die Aussichten für das Wirtschaftswachstum als auch für die Inflation bewertet die Fed positiv. Im Vorfeld der Fed-Sitzung waren auch die bislang überaus optimistischen Anleger an der Wall Street in Deckung gegangen und hatten Aktien verkauft.

Konjunkturelle Unterstützung erhielten die Kurse aus Italien, wo die Ergebnisse einer Umfrage unter Einkäufern im Januar die Erwartungen recht deutlich überboten ...

