Calvin Klein, Inc., eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der PVH Corp. (NYSE:PVH), und Calvin Klein Fragrances, ein Unternehmensbereich von Coty Inc. (NYSE:COTY), haben heute die neue weltweite Werbekampagne für CK ONE by Calvin Klein vorgestellt. Die Kampagne verbindet Duft und Mode und zeichnet sich durch eine internationale Besetzung von Models aus. Einige von ihnen waren bereits in der Laufsteg-Show CALVIN KLEIN 205W39NYC Frühjahr 2018 zu sehen und treten zudem in der vor kurzem lancierten globalen Werbekampagne auf.

Regisseur und Erfolgsautor Zal Batmanglij und Fotograf Willy Vanderperre ist es in der Kampagne gelungen, CK ONE eine moderne Stimme zu verleihen. Die Kampagne bringt ein provokatives Verlangen nach Einheit und Selbstverwirklichung zum Ausdruck, in einer von digitaler Kommunikation und globalen Gesprächen geprägten Zeit, in der die Jugend nicht nur angesprochen, sondern miteinbezogen wird.

In seinem Kinowerbespot erlaubt Batmanglij dem Publikum Einblicke in die persönlichen Werdegänge der Models, die letztendlich alle zusammentreffen. Der Spot ist geprägt von Voicemail-Nachrichten, die sich um Sehnsucht nach Verbindung drehen, und von Bildern, die Momente des Erwachsenwerdens der CK ONE-Besetzung darstellen wie etwa auf einer Lagerhaus-Party in Brooklyn (New York), beim Flaschendrehen-Spielen oder Tagträumen vom Sich-Verlieben auf dem Schulhof. Die Geschichte endet mit dem Zusammenkommen der Gruppe auf einem Dach in New York. Die Printkampagne, fotografiert von Vanderperre, übernimmt das Thema mit Fotos von der CK ONE-Besetzung auf dem Dach der ikonischen Skyline von New York City, eine der vielfältigsten und spirituellsten Städte der Welt.

"Die Markteinführung von CK ONE im Jahr 1994 war maßgebend für die Neudefinition der Grenzen moderner Düfte, weil es die gesellschaftlichen und geschlechterspezifischen Grenzen verwischte und sich von Konvention und Status Quo löste, d.h. die Regeln wurden gebrochen", kommentierte Simona Cattaneo, Chief Marketing Officer, Coty Luxury. "Die Erneuerung dieses Meilensteins definiert weiterhin die Gegenwart."

Über CK ONE Fragrance:

Erstmals vorgestellt im Jahr 1994 war CK ONE sowohl Vorläufer als auch Symbol einer neuen Bewegung und eines neuen Gefühls in der Gesellschaft. In der heutigen Zeit, in der Traditionen und Grenzen von einer neuen Generation in Frage gestellt werden, findet die Philosophie der Inklusivität, Vielfalt, Freiheit und Einheit von CK ONE immer mehr Anklang.

Der Duft ist die Essenz der Philosophie von CK ONE und verfügt über eine einzigartige, olfaktorische DNA, die sich mühelos zwischen den Geschlechtern bewegt und von diesen geteilt werden kann. Ohne Rücksicht auf die traditionellen Merkmale von maskulin und feminin widersetzt sich das Parfum jeglicher Konformität und kombiniert energische Zitrus- mit femininen Blumen- und maskulinen Moschusnoten. Die Verschmelzung der Geschlechter und die Vielfältigkeit der Inhaltsstoffe sind überzeugend, verführerisch und seit 25 Jahren ohnegleichen auf dem Markt es ist wie ein Gespräch und CK ONE ist die Sprache aller.

CK ONE. One for all.

Besetzung: Alec Pollentier, Belgien Alyssa Traoreì, Niederland Ariel Nicholson, USA Ernesto Cervantes, USA Fernando, Spanien Jabali Sandiford, USA Jonas Glöer, Deutschland Lulu, USA Wangy Xinyu, China

Über Calvin Klein, Inc.

CALVIN KLEIN ist eine globale Lifestyle-Marke, die mutige, progressive Ideale und eine verführerische, häufig minimalistische Ästhetik verkörpert. Wir sind bestrebt, unser Publikum zu begeistern und zu inspirieren, während wir provokatives Bildmaterial und augenfällige Designs verwenden, um die Sinne zu entzünden.

Die Marke wurde 1968 von Calvin Klein und seinem Geschäftspartner Barry Schwartz gegründet und gilt in der amerikanischen Modebranche als führend mit einem Ruf für saubere Ästhetik und innovative Designs. Markenprodukte von CALVIN KLEIN erzielten 2016 weltweite Umsätze von über acht Milliarden US-Dollar und wurden in über 110 Ländern verkauft. CALVIN KLEIN beschäftigt über 10.000 Mitarbeiter weltweit. Die Marke wurde 2003 von der PVH Corp. übernommen.

Über PVH Corp.

PVH wurde vor 135 Jahren gegründet und blickt auf eine Erfolgsgeschichte in Bezug auf den Aufbau von Marken und Unternehmen mit reichem amerikanischem Erbe. Der Konzern gilt mittlerweile als eines der größten Modeunternehmen der Welt. Das Unternehmen beschäftigt 35.000 Mitarbeiter in über 40 Ländern und erwirtschaftet jährlich über acht Milliarden US-Dollar. Wir sind Eigentümer der ikonischen Marken CALVIN KLEINTOMMY HILFIGERVan HeusenIZODARROWSpeedo*,Warner's, Olga und True&Co. und vermarkten eine Vielfalt von Produkten unter diesen und weiteren international bekannten unternehmenseigenen sowie lizensierten Marken.

*Die Marke Speedo ist für Nordamerika und die Karibik von Speedo International, Limited auf unbegrenzte Zeit lizensiert.

Über COTY Inc.

Coty ist eines der größten Kosmetikunternehmen der Welt mit rund neun Milliarden US-Dollar an Pro-forma-Umsätzen und dem Ziel, die Vielfalt der Schönheit von Verbrauchern zu würdigen und freizusetzen. Aus seinem starken unternehmerischen Erbe wuchs ein ikonisches Portfolio führender Kosmetikmarken. Coty ist der weltweite Marktführer bei Duftstoffen, eine starke Nummer zwei bei Haarfärbemitteln und Styling-Produkten für Friseursalons und die Nummer drei bei dekorativer Kosmetik. Coty betreibt drei Geschäftsbereiche: Consumer Beauty mit Fokus auf Farbkosmetika, Haarfärbemittel und Styling-Produkte sowie Körperpflegemittel und Duftstoffe für den Massenmarkt mit Marken wie COVERGIRL, Max Factor und Rimmel; Luxury mit Fokus auf gehobene Parfums und Hautpflegeprodukte mit Marken wie Calvin Klein, Marc Jacobs, Hugo Boss, Gucci und philosophy; sowie Professional Beauty mit Fokus auf Experten in Kosmetik- und Haarsalons mit Marken wie Wella Professionals, Sebastian Professional, OPI und ghd. Coty beschäftigt über 20.000 Mitarbeiter weltweit und die Produkte des Unternehmens werden in über 150 Ländern verkauft. Coty und seine Marken engagieren sich für eine Reihe sozialer Zwecke und sind bestrebt, ihre Umweltbelastung zu minimieren. Weitere Informationen über Coty Inc finden Sie unter www.coty.com.

