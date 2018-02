Hamburg (ots) - In der aktuellen Ausgabe der BARBARA (ab sofort im Handel) spricht Barbara Schöneberger mit Eckart von Hirschhausen über Diäten und fragwürdige Behandlungen. "Wir denken immer: In unserem Körper sind Schlacken, da ist Dreck, da ist Müll. Wir müssen irgendwie innen aufräumen", sagt Hirschhausen. Dabei sei vieles medizinisch völlig unsinnig. Er selbst mache Intervall-Fasten, esse ab 18 Uhr nichts mehr und frühstücke erst wieder um zehn Uhr morgens. Schwach werde er nach einem langen Arbeitstag im Hotelzimmer aber doch mal: "Wenn man wissen will, worauf unser Belohnungssystem im Gehirn positiv reagiert, muss man nur in die Minibar gucken."



