1. Februar 2018: "Ich bin zu alt für diesen Sch**ß" - diesen Satz prägte Danny Glover als Roger Murtaugh in den kultigen "Lethal Weapon"-Filmen (1987-1997). Und auch an den Darstellern der Serien-Adaption geht die Zeit nicht spurlos vorüber: Riggs-Darsteller Clayne Crawford pflegt mittlerweile einen gesünderen Lebensstil: "Zwei Tage durchsaufen. Ich konnte das mal drei oder vier Tage hintereinander. Aber jetzt bin ich wirklich zu alt für diesen Sch**ß". Auch "Fast & Furious"-Star Jordana Brewster, die die attraktive Polizei-Psychologin Maureen Cahill spielt, weiß genau, was heute nicht mehr geht: "Ich bin zu alt dafür, nicht mindestens sechs Stunden Schlaf zu bekommen. Das ist erbärmlich, aber wahr." Nur Keesha Sharp ist offenbar genauso eine Powerfrau wie Trish Murtaugh: "Ich glaube gerne, dass es nichts gibt, wofür ich jemals zu alt bin. Ich mag den Gedanken nicht, alt zu sein. Ich werde auch noch boxen, Marathon laufen und im Ring kämpfen, wenn ich 78 bin." ... SAT.1 zeigt 22 Folgen der zweiten Staffel "Lethal Weapon" ab Montag, 5. Februar 2018, um 20:15 Uhr als Deutschland-Premiere.



Fakten:



- Erfolgreiches Reboot: Die erste Staffel der Blockbuster-Adaption erzielte bis zu 11,2 Prozent Marktanteil in SAT.1 (E 14-49 J.).



- Hauptdarsteller Damon Wayans musste im Dezember 2015 ein Gehirn-Tumor entfernt werden. Diese Erfahrung verbindet ihn mit dem herzkranken Murtaugh: "Eines ist mir klargeworden: Die Familie ist alles, was zählt. Bei Murtaugh kann ich dieses Wissen einbringen."



- Clayne Crawford lebt keinen L.A.-Style. Ganz im Gegenteil: Der Schauspieler lebt mit seiner Frau, seinen drei Kindern, Pferden, Kühen und Hühnern auf einer Farm in Alabama. Das Ehepaar engagiert sich sehr für Tiere und Natur. Regelmäßig legen sie Schulgärten an und unterrichten Kinder über gesunde Ernährung.



Inhalt: Riggs (Clayne Crawford) fährt auf eigene Faust nach Mexiko, um sich an dem Drogenboss Tito Flores (Danny Mora) für den Mord an seiner Frau und ihrem ungeborenen Kind zu rächen. Sein Partner Murtaugh (Damon Wayans) entschließt sich Hals über Kopf - ohne seine Frau Trish (Keesha Sharp) zu informieren - seinem Freund zu folgen. Als er Riggs in einem Hotelzimmer zusammen mit dem Kartell-Boss findet, droht die Situation zu eskalieren. Doch der bedächtige Murtaugh kann den impulsiven Riggs davon überzeugen, keine Selbstjustiz zu üben. Die beiden Cops verfrachten Flores stattdessen in ihren Kofferraum und schmuggeln ihn über die Grenze nach Kalifornien. Dort angekommen, läuft die Sache allerdings gehörig aus dem Ruder: Flores liegt mit einem Kopfschuss hingerichtet im Kofferraum. Riggs und Roger stehen unter Mordverdacht ...



Der SuperSerienMontag ab 5. Februar im Überblick: 20:15 Uhr - Start der zweiten Staffel "Lethal Weapon" 21:15 Uhr - Neue Folge "Navy CIS: L.A." 22:15 Uhr - Start der achten Staffel "Hawaii Five-0" 23:15 Uhr - Neue Folge "Scorpion"



