Der Gewinner des Deutschen Hörbuchpreises in der Kategorie "Bestes Kinderhörbuch" steht fest. Es ist das Hörbuch "Die furchtlose Nelli, die tollkühne Trude und der geheimnisvolle Nachtflieger" von Verena Reinhardt. Die Kinderjury hat entschieden, dass der Preis an die Sprecherin und Schauspielerin Franziska Hartmann geht, die Interpretin des Hörbuchs. Erschienen ist es bei der HÖRCOMPANY.



Franziska Hartmann ist Ensemble-Mitglied am Thalia Theater Hamburg und hat in der WDR-TV-Produktion "Über Barbarossaplatz" mitgespielt. Es ist ihre erste Auszeichnung als Hörbuchsprecherin. Die Kinderjury ist der Meinung, dass sie es schafft, jeder Figur einen eigenen Charakter zu geben und die Fantasie stärker anzuregen, als wenn man die Geschichte selber lesen würde. Die zwölfjährige Jurorin Molly meint: "Nelli und Trude lesen oder hören? Ganz klar - hören!" Stefanie Leo, die seit 15 Jahren Kindern Literatur vermittelt, hat die Jury geleitet: "Es hat unglaublich Spaß gemacht, sich derart intensiv mit dem Medium Hörbuch auseinanderzusetzen. Ich bin begeistert, wie genau die Kinder hingehört haben, auch feinste Details und Unterschiede wahrnahmen und so schließlich zu einer guten und begründeten Entscheidung gekommen sind."



In diesem Jahr hat das Ulla-Hahn-Haus in Monheim am Rhein die Kinderjury zusammengestellt: Drei Mädchen und zwei Jungen im Alter von 10 bis 13 Jahren, die sich in ihrer Freizeit intensiv mit Literatur in jeglicher Form auseinandersetzen. Das ehemalige Elternhaus der Schriftstellerin Ulla Hahn ist heute ein Zentrum für Sprach- und Leseförderung und Literaturvermittlung für alle Altersgruppen vom Kleinkind- bis zum Erwachsenenalter. Regelmäßige Angebote im Haus wie Leseclubs oder die "Bücherkinder" werden ergänzt durch Workshops u.a. zum Poetry-Slam, Hörspiel oder zum digitalen Geschichtenerzählen.



Das Hörbuch "Die furchtlose Nelli, die tollkühne Trude und der geheimnisvolle Nachtflieger" basiert auf dem gleichnamigen Buch, das bei Beltz und Gelberg erschienen ist. Die Haselmaus Nelli, Messerwerferin Trude und die illustre Truppe des Wanderzirkus Woimick haben keine Ahnung, warum der Kompass verrücktspielt und ihr Zeppelin ziellos im Nirgendwo treibt. Plötzlich werden alle Kunststücke der Artisten Wirklichkeit: Die Jungfrau Hilde wird beinahe zersägt, Nelli um ein Haar aufgespießt. Was steckt dahinter?



Das junge Düsseldorfer Unternehmen Boxine hat für diese Kategorie das Preisgeld über 3.333,- Euro zur Verfügung gestellt. Seit 2016 stellt Boxine die Tonie-Box her, eine mobile Abspielstation für Kinderhörbücher.



Der 16. Deutsche Hörbuchpreis wird am 6. März 2018 im WDR Funkhaus in Köln verliehen. Durch den Abend führt Götz Alsmann. Wie in den Vorjahren ist die Preisverleihung zugleich Eröffnungsveranstaltung des internationalen Kölner Literaturfestes lit.COLOGNE.



Mehr Informationen zum Deutschen Hörbuchpreis, zu den Jurys und Preisträgern unter www.deutscher-hoerbuchpreis.de



