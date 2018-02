Unterföhring (ots) -



Bei Anruf: Sex! Hast Du Tipps, wie wir unser Liebesleben wieder in Schwung kriegen können? Wie kann ich meinen Freund für Fesselsex begeistern? Wie habe ich als Frau noch mehr Spaß am Blowjob? Egal, welche Frage den Zuschauern in Sachen Liebe, Lust und Zweisamkeit auf der Seele brennt, Sex-Expertin Paula Lambert hat die Antwort - in ihrer neuen Call-In-Show "Paula kommt ... am Telefon", die sixx ab 2. März 2018 immer freitags um 23:00 Uhr live zeigt. "Bei Telefonaten weiß man ja nie, was einen erwartet. Skurriles, Tragisches, Herzzerreißendes, es kann alles dabei sein. Diese Spontaneität, die Bandbreite der möglichen Themen und natürlich die Chance, mit Menschen und ihrem Leben unmittelbar in Kontakt zu kommen, macht für mich den Reiz von 'Paula kommt ... am Telefon' aus", so Paula Lambert.



Mit dem heißen Draht ins Studio ergänzt sixx das Paula-Lambert-Universum um einen weiteren programmlichen Baustein. Seit 2013 tauscht sich die Sex-Expertin in "Paula kommt! - Sex und gute Nacktgeschichten" mit ihren wechselnden Gesprächspartnern über deren erotische Leidenschaften und Vorlieben aus. In regelmäßigen Prime-Time-Specials begibt sie sich zudem seit 2016 regelmäßig auf Roadtrips quer durch die Republik, um das Liebesleben der Deutschen unter die Lupe zu nehmen - und wird dies auch im Sommer 2018 zweimal tun. Talk zum Weltfrauentag: Paula Lambert, Janin Ullmann, Marlene Lufen und Sarah Mangione sprechen zudem in "Auf uns! - Wir feiern die Frauen" offen über alles, was sie als Frauen ausmacht, sie bewegt, ärgert und glücklich macht - am 8. März 2018 um 22:40 Uhr.



"Paula kommt ... am Telefon" - ab 2. März 2018 immer freitags um 23:00 Uhr, und "Auf uns! - Wir feiern die Frauen" (Talk-Spezial zum Weltfrauentag mit Paula Lambert, Janin Ullmann, Marlene Lufen und Sarah Mangione) am 8. März 2018 um 22:40 Uhr auf sixx.



