Linz - Am Dienstag tage die Ungarische Notenbank (MNB), so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Wie erwartet sei der Leitzins auf dem Rekordtief von 0,90 Prozent beibehalten worden. Die Währungshüter hätten in ihrem Statement betont, dass sie auch weiterhin ihre sehr expansive Geldpolitik beibehalten würden. Neben dem niedrigen Leitzins, stütze die Notenbank ihre Geldpolitik zusätzlich mit unkonventionellen Maßnahmen wie Käufen von Hypotheken-Pfandbriefen und einem Zinsswap-Programm. Erste Erfolge hätten durchaus schon verzeichnet werden können. Die Inflationsrate sei im letzten Jahr bereits um 1,00 Prozent auf 2,60 Prozent angestiegen und liege nur noch knapp unter der Zielmarke von 3,00 Prozent. Man sehe hierin aber noch keine nachhaltige Entwicklung, weshalb auch noch weitere Lockerungen der Geldpolitik in Betracht gezogen würden. Der Ungarische Forint tendiere in den letzten Tagen etwas schwächer. Eine weitere Abwertung sei unter diesen Umständen leicht möglich. (01.02.2018/alc/a/a)

Den vollständigen Artikel lesen ...