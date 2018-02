München (ots) - TELE 5 sattelt die Pferde und präsentiert ab 04. Februar in seinem Western-Monat an vier Sonntagen bis einschließlich 25. Februar die besten Western im Double Feature, darunter Sternstunden des Westerns wie "Hängt ihn höher", "Django", "Die glorreichen Sieben" oder "True Grit - Der Marshal".



Cowboys, Colts und coole Soundtracks - The Wild West at it's Best! Sonnengegerbt und staubig sorgen legendäre Westernhelden im Februar sonntags ab 20:15 Uhr auf TELE 5 für Recht und Ordnung: Clint Eastwood, Franco Nero, Yul Brunner, Steve McQueen, Charles Bronson, James Coburn, John Wayne, Burt Lancaster und viele viele mehr.



Auftakt macht Ted Posts "Hängt ihn höher", mit Clint Eastwood und von ihm produziert. Danach das Original auf TELE 5: Franco Nero in dem Italo-Western "Django". Sergio Corbucci inspirierte mit seinem Italo-Western Regiegroßmeister Quentin Tarantino zu "Django Unchained". Weitere Western-Highlights im Februar: "Die glorreichen Sieben" und "Die Rückkehr der glorreichen Sieben", John Sturges US-Antwort auf Akira Kurosawas "Die sieben Samurai". Einer darf nicht fehlen: Western-Schlachtross John Wayne, zu sehen in "True Grit- Der Marshal", ebenfalls das Original. Unvergessen, vierzig Planwagen voller Whisky, ein Trupp Anti-Alkoholikerinnen und mittendrin: Burt Lancaster mit Zigarre in der Badewanne in "Vierzig Wagen westwärts".



Die Western-Classics im TELE 5 Western-Monat:



04.02., 20:15 Uhr: Hängt ihn höher 04.02., 22:30 Uhr: Django 04.02., 00:25 Uhr: Django, der Rächer 11.02., 20:15 Uhr: Die glorreichen Sieben 11.02., 22:55 Uhr: Die Rückkehr der glorreichen Sieben 18.02., 20:15 Uhr: Lawman 18.02., 22:20 Uhr: True Grit - Der Marshal 25.02., 20:15 Uhr: Vierzig Wagen westwärts 25.02., 23:15 Uhr: Duell in Diablo



Mehr Infos unter: http://www.tele5.de/yeehaw



