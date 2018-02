Unterföhring (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Ein Catwalk am Strand, paradiesische Shootings im Meer, eine große High-Fashion Show - In genau einer Woche beginnen Heidi Klum, Thomas Hayo und Michael Michalsky ihre Suche nach "Germany's next Topmodel" 2018 in der Karibik (8. Februar, ProSieben). 50 Topmodel-Anwärterinnen wollen die Jury vor einer Traumkulisse überzeugen. Welcome to Paradise.



Rechtehinweis: Dieses Bild darf bis 31. Mai 2018 nach Ausstrahlung honorarfrei fuer redaktionelle Zwecke und nur im Rahmen der Programmankuendigung verwendet werden. Spaetere Veroeffentlichungen sind nur nach Ruecksprache und ausdruecklicher Genehmigung der ProSiebenSat1 TV Deutschland GmbH moeglich. Nicht fuer EPG! Verwendung nur mit vollstaendigem Copyrightvermerk. Das Foto darf nicht veraendert, bearbeitet und nur im Ganzen verwendet werden. Es darf nicht archiviert werden. Es darf nicht an Dritte weitergeleitet werden. Voraussetzung fuer die Verwendung dieser Programmdaten ist die Zustimmung zu den Allgemeinen Geschaeftsbedingungen der Presselounges der Sender der ProSiebenSat.1 Media SE.



OTS: ProSieben newsroom: http://www.presseportal.de/nr/25171 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_25171.rss2



Pressekontakt: Bei Fragen: foto@prosiebensat1.com