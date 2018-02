Zürich (ots) - Per 1. Februar 2018 wird die Genossenschaft Migros

Aare neue Eigentümerin der Grundstücke der Papierfabrik Utzenstorf.

Sie kauft das Industrieareal als strategische Reserve für die

Migros-Gemeinschaft.



Die Genossenschaft Migros Aare kauft die Grundstücke der

Papierfabrik Utzenstorf und wird per 1. Februar 2018 neue

Eigentümerin des über 320'000 Quadratmeter grossen Industrieareals.

Vertragsunterzeichnung und Verschreibung erfolgten am 31. Januar

2018. Die Grundstücke standen zum Verkauf, nachdem die Perlen Papier

AG letzten Sommer den Kauf des Altpapiergeschäftes der Papierfabrik

Utzenstorf AG und die damit verbundene Konzentration der Produktion

und des Altpapierrecyclings am Standort Perlen bei Luzern per Ende

2017 bekannt gegeben hatte. Über den Kaufpreis für das Industrieareal

haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.



Zwischennutzung wird geprüft - langfristige Zukunft noch offen



Als neue Grundeigentümerin gewährt die Migros Aare der

Papierfabrik Utzenstorf AG ein Baurecht bis 2023. In dieser Zeit wird

diese ihre Betriebsgebäude zurückbauen. Die Perlen Papier AG wird

zudem während mindestens fünf Jahren das Altpapiersortierwerk in

Utzenstorf weiterbetreiben.



Der Kauf des Industrieareals in Utzenstorf erfolgt zur Bildung

einer strategischen Landreserve für die Migros-Gemeinschaft.

Gemeinsam mit den regionalen Migros-Genossenschaften, den Unternehmen

des Migros-Genossenschafts-Bundes und in Zusammenarbeit mit den

zuständigen Behörden wird die Migros Aare über die langfristige

Nutzung des Areals entscheiden. Diese ist derzeit noch nicht

spruchreif. Vorerst werden Möglichkeiten zur Zwischennutzung geprüft

und umgesetzt. Auch diese sind zum jetzigen Zeitpunkt noch offen.



Sinnvolle Lösung für alle Beteiligten



«Wir sind froh, mit der Migros ein langfristig orientiertes und

nachhaltig planendes Unternehmen als Käufer der Grundstücke gefunden

zu haben», so Bernhard Ludwig, Präsident des Verwaltungsrates der

Papierfabrik Utzenstorf AG. «Dies schafft die Möglichkeit, das Areal

in Zusammenarbeit zwischen der neuen Grundeigentümerin sowie Gemeinde

und Kanton einer sinnvollen neuen Nutzung zuzuführen.»



Anton Gäumann, Geschäftsleiter der Genossenschaft Migros Aare

sagt: «Wir sehen in diesem Kauf die einzigartige Möglichkeit, eines

der grössten Industrieareale im Kanton Bern nachhaltig zu entwickeln

und für die gesamte Migros-Gemeinschaft nutzbar zu machen. Wir werden

die sich bietenden Optionen mit grosser Sorgfalt prüfen und zu

gegebener Zeit umsetzen.»



Stellenangebote der Migros-Gemeinschaft



Darüber hinaus stehen die Personalabteilungen der Papierfabrik

Utzenstorf AG und der Genossenschaft Migros Aare in engem Kontakt, um

nach Möglichkeit Mitarbeitende innerhalb der Migros-Gemeinschaft zu

vermitteln, die nach der Aufgabe des Standortes Utzenstorf ihre

Stelle verlieren.



