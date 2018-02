Frische Unternehmenszahlen von US-Konzernen haben die Stimmung an den Aktienmärkten verbessert. So startete auch der DAX einen neuen Erholungsversuch. Außerdem stehen die Quartalsergebnisse von Daimler im Fokus. Im Laufe des Tages steht noch der ISM-Einkaufsmanagerindex in den USA auf der Agenda. Außerdem kommen weitere Unternehmenszahlen von Apple, Alphabet, Amazon.com, Alibaba, MasterCard u.a. Holger Scholze berichtet.