Köln (ots) - Köln, 01.02.18: Mit einem Monatsmarktanteil von 29,6 Prozent bei den 14- bis 59-jährigen Zuschauern startete die Mediengruppe RTL Deutschland erfolgreich ins Jahr 2018. Die Free-TV-Sender RTL, VOX, n-tv, NITRO, RTLplus, SUPER RTL und RTL II sowie die Pay-TV-Sender RTL Crime, RTL Passion und RTL Living behaupteten damit klar die Führungsposition unter den privaten Fernsehanbietern. Mit einem Monatsmarktanteil von 12,6 Prozent lag RTL im Januar in der Zielgruppe (14-59) klar vorn. Auf den weiteren Plätzen folgten ZDF (9,1), ARD (8,3 %), Sat.1 (7,6 %), VOX (6,5 %), ProSieben (6,4 %), Kabel 1 (4,6 %) und RTL II (4,2 %). Mit seinem Monatsmarktanteil von 6,5 Prozent in der Zielgruppe (14-59) landete VOX zum dritten Mal überhaupt in seiner Geschichte vor ProSieben. NITRO erreichte einen Marktanteil von 2,0 Prozent, SUPER RTL kam auf 1,7 Prozent, RTLplus lag bei 1,2 Prozent und n-tv bei 1,0 Prozent Marktanteil (14-59). Beim Gesamtpublikum kam RTL im Januar auf 9,6 Prozent Marktanteil und lag damit hinter ZDF (14,2 %) und ARD (12,5 %).



Weitere Themen im Januar:



Am 26. Januar wurde im Kölner Palladium der Deutsche Fernsehpreis verliehen. Die Mediengruppe RTL konnte sich insgesamt über fünf Auszeichnungen freuen. RTL wurde mit gleich zwei Preisen bedacht. Erfreulich lief es für "Magda macht das schon!" in der Kategorie "Beste Comedy Serie" und für Mark Achterberg, der unter anderem für seine Live-Regie bei "Let's Dance" in der Kategorie "Beste gestalterische Leistung Unterhaltung" ausgezeichnet wurde. Wie schon im Vorjahr wurde das VOX-Format "Kitchen Impossible" mit einem Preis in der Kategorie "Bestes Factual Entertainment" bedacht. Freuen durfte sich auch der n-tv-Talker Louis Klamroth über den Förderpreis der Jury. In der Kategorie "Beste Information" überzeugte die RTL II-Produktion "Endlich Klartext! - Der große RTL II Politiker-Check".



Am 25. Januar 1993 fiel der Startschuss: VOX ging das erste Mal auf Sendung. Ein Vierteljahrhundert später feierte der Sender der Mediengruppe RTL in diesem Monat sein großes Jubiläum - und blickte auf die Highlights aus 25 Jahren zurück. Während der Sender mit der roten Kugel zum Start noch für Formate wie "Canale Grande", "VOXtours", "liebe sünde" oder "Wahre Liebe" bekannt war, rückt das VOX-Programm mit mehr Eigenproduktionen und einem vielfältigen Genre-Mix heute näher an die Lebenswelt der Zuschauer heran. Aktuelle Formate wie "Sing meinen Song", "Die Höhle der Löwen" und "Kitchen Impossible" sorgen regelmäßig für hervorragende Quoten. Ein VOX-Dauerbrenner ist auch "Das perfekte Dinner". Die tägliche Koch-Doku feierte ebenfalls im Januar mit der 3.000sten Folge ein rundes Jubiläum.



Die Sender der Mediengruppe RTL Deutschland im Überblick:



Die meistgesehene RTL-Sendung des Monats war das Dschungelcamp. Die Auftaktfolge von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" am 19.1. war auch die bislang erfolgreichste der 12. Staffel mit 6,49 Millionen Zuschauern (MA 3+: 25,0 %). Den stärksten Marktanteil von 36,1 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen erreichte indes die zweite Folge am 20.1. Der Staffelschnitt in der Zielgruppe liegt aktuell bei 32,7 Prozent. Alle Erwartungen übertroffen hat "Big Bounce - Die Trampolin Show": 3,70 Millionen Zuschauer (MA 3+: 12,1 %) zeigen, dass RTL mit der Physical-Gameshow voll im Trend liegt. Bei den 14- bis 59-Jährigen erreichte "Big Bounce" starke 17,2 Prozent Marktanteil. Auch "Deutschland sucht den Superstar" startete stark ins neue Jahr und erreichte am 20.1. mit 20,8 Prozent bei den 14-59-Jährigen den besten Wert im Januar. Ob Neustart oder etablierte Serie - die deutsche Fiction war im Januar besonders stark: So holte "Der Lehrer" am 25.1. einen Staffelbestwert und Allzeitrekord mit 17,7 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen. Beim Gesamtpublikum waren 3,34 Millionen Zuschauer dabei. "Magda macht das schon" erreichte mit 2,84 Millionen Zuschauern ab 3 Jahre einen Staffelbestwert. Die neue Sitcom "Beste Schwestern" kam bei den 14- bis 59-Jährigen auf starke 16,3 Prozent. Auf dem neuen Seriendienstagsplatz glückte der Start von "Sankt Maik". Beim Gesamtpublikum verfolgten 2,58 Millionen Zuschauer den Serienauftakt. Die zweite Folge steigerte sich auf 2,60 Millionen Zuschauer ab 3 Jahre. Bei den 14- bis 59-jährigen Zuschauern lag der Marktanteil bei 11,5 Prozent (1,9 Mio.). Bei RTL aktuell (28.1.) informierten sich 4,58 Millionen Zuschauer (MA 3+: 16,4 %) und 18,6 Prozent der 14- bis 59-Jährigen über das Wichtigste aus Deutschland und der Welt. Das Nachrichtenmagazin "RTL Nachtjournal" kam am 19.1. auf sehr starke 2,64 Millionen Zuschauer (MA 3+: 20 %). Bei den 14- bis 59-Jährigen lag der Marktanteil sogar bei 24,3 Prozent.



Auch im Januar konnte VOX wieder glänzen: Mit einem Monatsmarktanteil von 6,5 Prozent in der Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen landete der Kölner Sender zum dritten Mal überhaupt in seiner Geschichte vor ProSieben (6,4 Prozent). In der Primetime entführte die neue Crime-Serie "Gone" bis zu 9,0 Prozent der 14- bis 59-jährigen Zuschauer mittwochs erfolgreich in die spannende Welt der Special Task Force rund um FBI-Agent Frank Novak. Am Montagabend konnte "Goodbye Deutschland - Die Auswanderer" mit bis zu 8,6 Prozent Marktanteil (14-59) starke Quoten erzielen. "Die wunderbare Welt der Kinder - Wir sind 5!" erreichte am Dienstagabend bis zu 7,3 Prozent in der Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen. Mit einer starken Access-Primetime präsentierte sich VOX dann am Wochenende: "Hot oder Schrott - Die Allestester" (14.1.) erreichte sonntags mit 11,8 Prozent einen neuen Allzeit-Bestwert und "Harte Hunde - Ralf Seeger greift ein" (27.1.) war samstags mit 8,9 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen so gefragt wie nie. Auch in der werktäglichen Daytime konnte VOX punkten: "4 Hochzeiten und eine Traumreise" sahen bis zu 12,2 Prozent, "Zwischen Tüll und Tränen" bis zu 11,4 Prozent und "Shopping Queen" kam auf Marktanteile von bis zu 10,4 Prozent (jeweils 14 bis 59 Jahre).



Der Nachrichtensender n-tv erreichte im Januar beim Gesamtpublikum einen Marktanteil von 1,0 Prozent (MA 14-59: 1,0%). Mit seiner umfangreichen Nachrichten- und Wirtschaftsberichterstattung am Vormittag (6 bis 12 Uhr) erzielte n-tv bei den Zuschauern ab 3 Jahren einen sehr guten Marktanteil von 2,0 Prozent und lag damit erneut deutlich vor der Info-Konkurrenz (Welt: 1,5 %, ZDFinfo: 1,8 %, Phoenix: 1,6 %). Im Januar überzeugte n-tv außerdem mit seiner umfassenden Live-Berichterstattung zu den Sondierungsgesprächen sowie den News-Specials zum Wintersturm. Insgesamt informierten sich am 18. Januar 6,84 Millionen Zuschauer bei n-tv über das Orkantief "Friederike" (3+). Die Nachrichten bei n-tv erreichten beim Gesamtpublikum starke Marktanteile von im Schnitt bis zu 6,8 Prozent . Die Telebörse berichtete im Januar unter anderem umfassend über das Weltwirtschaftsforum in Davos und erreichte im Schnitt Marktanteile von bis zu 5,0 Prozent (3+). Einen guten Einstand ins n-tv Programm verzeichnete zudem der neue History XXL-Abend: Die Reihe "Despoten" erreichte im Schnitt einen sehr guten Marktanteil von 1,3 Prozent (MA 14-59: 1,3%).



Erfolgreicher Januar für NITRO. In der Zielgruppe der 14- bis 59-jährigen Männer erreichte der Sender einen Monatsmarktanteil von sehr guten 2,4 Prozent und konnte sich im Vergleich zum Vormonat um 0,1 Prozent steigern. Bei den 14- bis 59-jährigen Zuschauern lag der Marktanteil wie im Vormonat bei 2,0 Prozent. Bei den Zuschauern ab 3 Jahre lag der Monatsmarktanteil bei 1,6 Prozent (+ 0,1 %). Mit Abstand stärkster Tag im Januar war der 16.1. mit 4,0 Prozent Tagesmarktanteil bei den 14- bis 59-jährigen Männern. Grund für diesen Erfolg war u.a. die Serie "Leverage" im Vormittagsprogramm mit einem beeindruckenden Marktanteil von 12,2 Prozent. Am Abend, um 22.10 Uhr, holte der Spielfilm "Geballte Ladung - Double Impact" in der Kernzielgruppe einen sehr guten Marktanteil von 3,7 Prozent (M. 14-59 J.). Beim Gesamtpublikum lockte der Actionfilm 0,52 Millionen Zuschauer ab 3 Jahre (MA: 2,9 %) vor den Bildschirm.



RTLplus erzielte im Januar mit dem Dschungel Talk "Die Stunde danach" Rekordquoten. Bis zu 8,9 Prozent der 40-64-jährigen Frauen (20.1.) sahen die Eigenproduktion von RTLplus. Bei den Zuschauern 14-59 Jahre waren bis zu 6,4 Prozent (28.1.) dabei. Auch die Serie "Im Namen des Gesetzes" lief sehr erfolgreich und erzielte bis zu 3,6 Prozent bei den 14-59-Jährigen. Der durchschnittliche Monatsmarktanteil von RTLplus lag bei 1,2 Prozent bei den 14- bis 59-jährigen Zuschauer. Bei der Kernzielgruppe des Senders, den 40- bis 64-jährigen Frauen, lag der Monatsmarktanteil bei 1,5 Prozent.



SUPER RTL erzielte im Januar einen durchschnittlichen Marktanteil von 22,3 Prozent bei den Drei- bis 13-Jährigen (6.00 bis 20.15 Uhr). Der gebührenfinanzierte KiKA erreichte 17,4 Prozent, Nick lag bei 5,8 Prozent und der Disney Channel kam auf 11,7 Prozent Marktanteil. Besonders gut lief es für die neuen Folgen von "Inspector Gadget", die auf Marktanteile von bis zu 27,0 Prozent kamen. Ebenfalls überzeugen konnten mit bis zu 22,8 Prozent die neuen Episoden der DreamWorks Serie "Trolljäger - Geschichten aus Arcadia". In der Primetime holte SUPER RTL mit den Spielfilmen "Ungeküsst" (2,7 Prozent) und "Bandidas" (2,7 Prozent) sowie dem Kultformat "Alf" (bis zu 2,9 Prozent) sehr gute Marktanteile bei den 14- bis 59-Jährigen.



Die vor allem bei den jungen TV-Nutzern starken Vorabend-Soaps "Berlin - Tag & Nacht" und "Köln 50667" von RTL II erlebten einen guten Start ins neue Jahr. "Berlin - Tag & Nacht" erzielte bis zu 24,8 Prozent Marktanteil und "Köln 50667" bis zu 27,3 Prozent in der jungen Zielgruppe (14-29). Die Höchstwerte der "RTL II News" um 20:00 Uhr lagen zum Jahresstart bei 19,7 Prozent Marktanteil (14-29). Mit durchschnittlichen Werten von 9,5 Prozent ("Berlin - Tag & Nacht"), 8,7 Prozent ("Köln 50667") und 5,8 Prozent Marktanteil ("RTL II News") lagen alle drei Sendungen in der Zielgruppe der 14-49-Jährigen über den entsprechenden Vorjahreswerten von Januar 2017. Bevor Carmen und Robert Geiss am 5. Februar um 21:15 Uhr mit ihrer neuen Show "Spiel die Geissens untern Tisch" bei RTL II auf Sendung gehen, punkteten sie bei den 14- 49-jährigen Zuschauern im Januar mit neuen Folgen ihrer Doku-Soap. "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie" holte bis zu 7,0 Prozent Marktanteil bei den Fans der Kult-Millionäre. Die Doku-Soap "Die Wollyns - Eine schrecklich große Familie" wiederum erreichte bis zu 6,8 Prozent Marktanteil (14-49).



Digital: "Der Bachelor" ist meistgenutztes Format bei TV NOW im Januar / Facebook: Mediengruppe RTL mit über 31 Millionen Fans und RTL-Dschungelshow mit hohen Interaktionsraten:



RTL-Formate gehören neben den Erfolgen im linearen TV auch zu den meistgenutzten Sendungen beim Bewegtbildangebot TV NOW: Die RTL-Show "Der Bachelor" erzielt im Januar die höchsten Abrufe auf Sendungsbasis, gefolgt von "Ich bin ein Star - holt mich hier raus!", "Deutschland sucht den Superstar", "Der Lehrer" und "Gute Zeiten, schlechte Zeiten". Die Mediengruppe RTL Deutschland erreicht zudem bei Facebook mit ihren Sites für die Sender, Formate und Digital-Angebote im Januar erneut über 31 Millionen Fans und erzielt mit 31,14 Millionen einen neuen Rekordwert. Bei der Reihenfolge der Fansites nach Fans schiebt sich die Sendersite von RTL um einen Platz nach vorne auf Rang 7 mit weit über 1 Million Fans. Platz 1 geht weiter an die RTL II-Serie "Berlin Tag & Nacht" (2,929 Mio.) vor der RTL-Serie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" (1,613 Mio.) und "Köln 50667" (1,585 Mio.) von RTL II. Hinter "Deutschland sucht den Superstar" (1,403 Mio.) steigert sich die RTL-Dschungelshow auf 1,228 Mio. Fans und einen starken 5. Platz. Bei den Brutto-Kontakten gibt es im Vergleich zum Vormonat keine Veränderungen an der Spitze. So erreicht die Fansite von "Punkt 12" im November 91,49 Millionen Brutto-Kontakte, gefolgt von "RTL Aktuell" mit 87,91 Millionen und "n-tv Nachrichten" mit 49,83 Millionen. Starkes Interesse bei Facebook erzielt einmal mehr die Begleitung der RTL-Dschungelshow, die Platz 4 mit 48,94 Millionen Kontakten erreicht.



