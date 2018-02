Weltweit einzige Medical Research Organization bringt mit neuem Analytical Services Laboratory mehr als 50 Jahre währende Prüfungsexpertise nach Deutschland

NAMSA, die weltweit einzige Medical Research Organization (MRO), welche die Entwicklung medizinischer Geräte durch integrierte Prüfungs-, klinische Forschungs- und regulatorische Beratungsdienstleistungen beschleunigt, meldet die Einführung des hochmodernen Analytical Services Laboratory in Obernburg (Deutschland). Das neue Labor ist der vierte Standort des Unternehmens in Europa und Ausdruck der wachsenden Investition von NAMSA in den größten europäischen Markt für medizinische Geräte.

Der neue Betrieb liegt eine Stunde von Frankfurt entfernt. Er wird den europäischen Geräteherstellern einen zentral gelegenen Standort für die Prüfanforderungen nach ISO 10993-18 sowie umfassende Erleichterungen bei Dienstleistungen im Bereich Extraktion, FTIR, GC-MS, LC-MS und ICP-MS in der Region bieten.

"NAMSA freut sich, mit der Gründung des neuen Labors in Obernburg sein weltweites Dienstleistungsangebot zu erweitern", kommentierte Ulrich Gohlke, Director German Lab Operations, NAMSA. "NAMSA ist stolz auf seine engen Arbeitsbeziehungen mit den EU-Regulierungsbehörden, darunter der Europäischen Kommission, und hat über den gesamten Prozess der medizinischen Geräteentwicklung hinweg seine Kompetenz unter Beweis gestellt, erhebliche Zeit- und Kosteneinsparungen zu ermöglichen. Wir freuen uns, europäischen Geräteherstellern mit der Eröffnung des neue Analytical Services Laboratory von NAMSA eine deutlich effizientere Entwicklung zu ermöglichen, einschließlich einer engeren Zusammenarbeit durch einen ideal gelegenen Prüfungspartner."

NAMSA ist ein führendes Auftragsforschungsinstitut (Contract Research Organization, CRO) und die weltweit einzige Medical Device Organization (MRO) -, die Kunden in allen Zyklusphasen der Entwicklung medizinischer Geräte unterstützt. Von der Konzept- und Machbarkeitsprüfung bis hin zur Überwachung nach der Markteinführung die von NAMSA angebotenen Dienstleistungen beschleunigen nachweislich die Produkteinführungszeit und senken die Kosten für die Produktforschung und Markteinführung. Mit einem halben Jahrhundert technischer Expertise und 1.000 hochqualifizierten Mitarbeitern weltweit steht NAMSA als Branchenführer für den Gleichklang von Geschwindigkeit und Qualität mit bewährten wissenschaftlichen Ansätzen.

Große Eröffnungsfeier

NAMSA feiert die Errichtung des neuen Analytical Services Laboratory mit einer großen Eröffnungsfeier am 6. März 2018 (14 bis 20 Uhr MEZ). Auf dem Programm stehen Laborbesichtigungen, kostenlose Beratungen, wissenschaftliche Sitzungen, Keynote-Ansprachen und ein Networking-Empfang. Wenn Sie mehr über diese Veranstaltung erfahren oder sich anmelden möchten, besuchen Sie bitte unsere Website.

Über NAMSA

NAMSA ist eine Medical Research Organization (MRO), welche die Produktentwicklung medizinischer Geräte durch integrierte Labor-, klinische Forschungs- und regulatorische Beratungsdienste beschleunigt. Aufgrund unserer Expertise im Regulierungsbereich kommt dem MRO Approach von NAMSA eine wichtige Rolle in der translationalen Forschung zu, wobei eine einzigartige Verknüpfung verschiedener Disziplinen Beratung, Regulierung, Präklinik, Toxikologie, Mikrobiologie, Chemie, Klinik und Qualität angewendet werden, um die Produkte der Kunden durch den Entwicklungsprozess zu bringen und in der Vermarktungsphase sowie bei den Anforderungen nach der Markteinführung rund um den Globus weiterhin Unterstützung zu leisten.

NAMSA unterhält 14 Niederlassungen in Asien, Europa, dem Nahen Osten und Nordamerika. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 1.000 hochqualifizierte Klinik-, Labor- und Consulting-Mitarbeiter.

Folgen Sie uns auf Twitter, LinkedIn oder Facebook, um regelmäßige Aktualisierungen zu erhalten.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20180201005563/de/

Contacts:

NAMSA

Leah Davidson, MA, MBA, 612-615-6985

Marketing Communications Manager

E-Mail: ldavidson@namsa.com