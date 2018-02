Die US-Währungshüter lassen den Leitzins unverändert, signalisieren jedoch eine mögliche Erhöhung im März. Die Anleger an der Wall Street zeigten sich davon unbeeindruckt. Bei den Einzelwerten überraschte Boeing.

Der Zinsentscheid der US-Notenbank hat die Investoren an der Wall Street am Mittwoch weitgehend kaltgelassen. Die Währungshüter ließen zwar den Leitzins unverändert, stimmten aber Anleger auf eine weitere Erhöhung im März ein. Die Fed setzt darauf, dass der Preisauftrieb in diesem Jahr zunehmen und sich dann um das Ziel der Fed von zwei Prozent einpendeln wird.

Der Dow Jones mit den 30 Standardwerten stieg um 0,3 Prozent auf 26.149 Punkte, während der S&P 500 mit einem Plus von gut einem Punkt ...

