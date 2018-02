Berlin (ots) - Das Hochpreissegment im Fokus der ITB Berlin 2018 - Neu: "Loop"-Lounge @ ITB und ITB Luxury Late Night - Luxusthemen auf dem ITB Berlin Kongress



Starkes Wachstum im Luxussegment: Der Marktanteil hochpreisiger Reisen liegt bei sieben Prozent mit jährlich zweistelligen Zuwachsraten, verdeutlicht der ITB World Travel Trends Report 2017/2018. Luxusreisen boomen, doch das allgemeine Verständnis zu diesem Reisesegment hat sich verändert. Wohlstand definiert sich nicht mehr allein durch Glitzerwelten und opulenten Überfluss. Vielmehr löst der immaterielle Luxus das Statusdenken ab und Werte, wie Selbstfindung, persönliche Erlebnisse, Authentizität und Zeit, treten in den Vordergrund. Diese Herausforderungen, aber auch die Chancen durch Veränderung, beschäftigen die Branche und sind ein Schwerpunkt vom 7. bis 11. März 2018 auf der ITB Berlin.



Zentraler Anlaufpunkt und ein "Muss" für alle Interessierten ist die Halle 9. In der neuen "Loop"-Lounge @ ITB hat die ITB Berlin in Kooperation mit der Luxusmesse Loop erstmals eine Plattform für exklusives Netzwerken mit handverlesenen Ausstellern geschaffen. Die dort geknüpften Kontakte können am ITB-Donnerstag, 8. März, bei der ersten ITB Luxury Late Night vertieft werden. Bei dieser hochkarätigen Networking-Veranstaltung im Orania.Berlin, einem neuen Boutique-Hotel, treffen Anbieter auf hochrangige Einkäufer aus der weltweiten Luxus-Reisebranche. Eröffnet wird das Event von Dietmar Müller-Elmau, Geschäftsführer Schloss Elmau. Die Teilnahme ist nur auf Einladung möglich.



Luxus-Experten auf dem ITB Berlin Kongress



Am Puls der Branche ist auch der ITB Berlin Kongress. Internationale Experten erläutern, welches die wirklichen Bedürfnisse der Top End-Reisenden sind. Auf dem ITB Future Day, am 7. März, beschäftigen sich zwei Sessions mit dem Thema Luxus. Jane Jie Sun, CEO Ctrip.com International Ltd., beleuchtet in ihrer Keynote das Thema "Gateway zum globalen Frieden und Wohlstand". Die neue Mission von Reiseunternehmen sei es, Reisen einfach und sorgenfrei zu gestalten und Touristen zu Botschaftern ihrer kulturellen Identität zu entwickeln, so Jane Jie Sun. Am gleichen Tag spricht Dirk Ahlborn, CEO, Hyperloop Transportation Technologies, Inc. (HTT), sowie Founder and CEO, JumpStarter Inc, über Verkehrssysteme der Zukunft wie Flugtaxis, Hyperloop und Überschall-Jets. Wie Endverbraucher die revolutionären Arten des luxuriösen Reisens von morgen sehen, diese Zahlen liefert Travelzoo mit den Ergebnissen der exklusiven ITB-Marktstudie.



Was bedeutet eigentlich der neue Trend "Hidden Luxury"? Antwort gibt der ITB Marketing & Distribution Day am Donnerstag, 8. März. Insider wie Al Merschen, Principal Myriad Marketing/MMGY Global, und Alex Newinger, Butler in Industriellen-Dynastien, lüften die Geheimnisse des "Hidden Luxury-Phänomens". Sie analysieren, wie sich das Luxusverständnis von New Luxury hin zu Hidden Luxury verschiebt - ein Paralleluniversum, geprägt von Inkognito, paparazzifreien Zonen und diskretem Leben in wahrem Luxus.



Über die ITB Berlin und den ITB Berlin Kongress



Die ITB Berlin 2018 findet von Mittwoch bis Sonntag, 7. bis 11. März, statt. Von Mittwoch bis Freitag ist die ITB Berlin für Fachbesucher geöffnet. Die ITB Berlin ist die führende Messe der weltweiten Reiseindustrie. 2017 stellten mehr als 10.000 Aussteller aus 184 Ländern ihre Produkte und Dienstleistungen rund 169.000 Besuchern, darunter 109.000 Fachbesuchern, vor. Parallel zur Messe läuft der ITB Berlin Kongress von Mittwoch bis Samstag, 7. bis 10. März 2018. Er ist weltweit der größte Fachkongress der Branche. Der Eintritt zum ITB Berlin Kongress ist für Fachbesucher und Aussteller kostenlos. Mehr Informationen sind zu finden unter www.itb-berlin.de, www.itb-kongress.de und im ITB Social Media Newsroom.



