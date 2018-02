Schwalbach am Taunus (ots) -



Besonders Eltern wissen, wie wichtig ein ruhiger und erholsamer Schlaf für ihre Kleinen ist. Nässegefühl oder ein unbequemer Sitz der Windel sind Faktoren, die einen wohltuenden Babyschlaf stören. Damit Babys auch über Nacht mit bis zu 12 Stunden Trockenheit möglichst ungestört schlafen, hat Pampers die neuen Pampers Baby-Dry Windeln mit Luftkanälen entwickelt, die ab Februar 2018 im Handel erhältlich sind. Die einzigartige Luftkanaltechnologie lässt die Luft in der Windel zirkulieren und dadurch gelangt Sauerstoff an den empfindlichen Babypopo. Neben dem neuen Maskottchen - der Pampers Wolke - begeistern die Windeln im neuen Design, das spielerisch das Thema Luft aufgreift: für Freude beim Wickeln und einen guten und erholsamen Babyschlaf.



Atmungsaktive Trockenheit für sensible Babyhaut



Sensible Haut sollte "atmen" können. Viele Eltern wissen das und lassen ihren Nachwuchs daher gerne für eine bestimmte Zeit windelfrei beim sogenannten "Luftbaden". Damit dieses angenehm luftige Gefühl bis zum nächsten Morgen erhalten bleibt, schließt die neue Pampers Baby-Dry Windel Feuchtigkeit zuverlässig ein und formt innovative, sichtbare Luftkanäle, die Platz zwischen Windel und Babyhaut schaffen - und das sogar, wenn die Windel voll ist. Dadurch kann die Luft im Windelbereich frei zirkulieren und minimale Restfeuchtigkeit trocknet schneller. Die Dermatologin und Kinderhautexpertin Dr. Barbara Kunz, die auch als Expertin für Pampers tätig ist, erklärt, warum dies wichtig ist: "Starke und langanhaltende Feuchtigkeit im Windelbereich kann den natürlichen Schutzmantel der Haut angreifen und zu Hautirritationen führen. Der empfindliche Babypopo sollte möglichst trocken gehalten werden, um die normale Funktion der Haut zu erhalten. Dafür ist es wichtig, dass auch im Windelbereich genug Luft an die Babyhaut gelangt."



Mit der einzigartigen Luftkanaltechnologie ermöglicht Pampers atmungsaktive Trockenheit und trockenere* Babypopos am Morgen.



Erholsamer Schlaf durch trockene Nächte fördert die Entwicklung



Experten sind sich einig, dass Schlaf eine wichtige Rolle bei der Entwicklung von Babys spielt, denn während des Schlafes verarbeiten sie das Erlebte. Die Bedeutung von Schlaf unterstreicht auch Prof. Dr. Erler, Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin und Pampers-Experte, der sich intensiv mit Fragen rund um das Schlafbedürfnis von Babys und Kindern beschäftigt: "Wenn Babys nicht genug Schlaf bekommen, fehlt ihnen wertvolle Erholung und sie sind möglicherweise unruhiger. Ein ausgeglichener Schlaf ist eng mit der physischen und kognitiven Entwicklung eines Kindes verbunden, ebenso mit der Stimmung sowie ihrer sozialen Interaktionsfähigkeit. Urin und feuchte Haut sind dabei sehr unangenehm für ein Kind und können den erholsamen Schlaf stören."



Während eine Windel am Tag im Schnitt alle vier Stunden gewechselt wird und während dieser Zeit 150 ml Urin aufnimmt, muss sie in der Nacht deutlich mehr, manchmal sogar ein Vielfaches an Urin fassen und bis zu 12 Stunden trocken halten. Die neue Pampers Baby-Dry Windel ist für diese hohen Bedürfnisse in der Nacht entwickelt worden.



Neue spielerische Motive auf den Windeln - rund um das Thema "Luft"- für mehr Freude beim Wickeln



Passend zur innovativen Luftkanaltechnologie werden die neuen Pampers Baby- Dry Windeln auch mit liebevoll gestalteten Figuren und Motiven wie zum Beispiel einer Giraffe, die mit einem Luftballon spielt, oder einer von Wolken umgebenen, niedlichen Elefantenfamilie begeistern und das Wickeln des Babys begleiten. Das Highlight des neuen Windeldesigns ist die Pampers Wolke, das neue Maskottchen, das sich auch auf der Packung der Pampers Baby-Dry Windel befindet. Die niedliche Pampers Wolke steht symbolisch für erholsamen Schlaf, die atmungsaktive Trockenheit und die einzigartigen Luftkanäle, die für Luft am Babypopo sorgen. Ab Februar sind die neuen Baby-Dry Windeln, in den Windelgrößen 2 (4-8kg) bis 7 (18+kg) im Handel erhältlich. Sie wurden von OEKO-TEX auf Schadstoffe überprüft und mit dem OEKO-TEX STANDARD 100 Siegel zertifiziert.



* Im Vergleich zu herkömmlichen Windeln.



