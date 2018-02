Düsseldorf - Im Jahresausblick hatten die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt die Marke von 2,64% als entscheidenden Signalgeber für die 10-jährige Rendite in den USA herausgehoben.Das Jahreshoch von 2016 sei inzwischen auch per Monatsschlusskurs übersprungen worden, so dass gleichzeitig auch der Innenstab des vergangenen Jahres "bullish" aufgelöst sei. Per saldo nehme damit die im Langfristchart eingezeichnete Bodenbildung immer weiter Form an. Das nächste Anlaufziel würden nun die Zinshochs vom Jahresultimo 2013/14 bei 3,04% definieren, welches sehr gut mit dem Renditetief vom Juni 2003 (3,07%) harmoniere. Letztlich markiere die beschriebene Zone die nächste wichtige Schaltstelle. Schließlich wäre jenseits der angeführten Schlüsselmarken die diskutierte Bodenbildung tatsächlich abgeschlossen. In der Konsequenz dürfte die 10-jährige Rendite in den USA dann auch den seit Anfang der 1980er-Jahre bestehenden Baissetrend (auf Monatsbasis akt. bei 3,13%) zu den Akten legen.

