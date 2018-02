Essen - Janet Yellen hinterlässt ihrem Nachfolger mit dem Ende ihrer Amtszeit übermorgen ein "gut bestelltes Haus", so die Analysten der National-Bank AG.Der geldpolitische Kurs der FED sei weitestgehend vorgezeichnet. Die graduellen Leitzinserhöhungen würden weiter gehen. Vermutlich werde das FOMC unter der Leitung von Jerome Powell im März bereits die nächste Erhöhung der FED Funds Zielzone beschließen. Die Änderung des Wordings in der Erklärung, die nach Ende der Tagung des FOMC gestern Abend veröffentlicht worden sei, lasse durchaus den Schluss zu, dass die US-Notenbanker ihren geldpolitischen Kurs verschärfen könnten. Schließlich würden sie davon ausgehen, dass das Inflationsziel von 2% bald erreichbar sei. Während der nächsten FOMC-Tagung würden die aktualisierten Projektionen für Wachstum, Preisentwicklung, Arbeitslosigkeit usw. diskutiert und anschließend veröffentlicht. Sie müssten die Wirkung der Steuerreform beinhalten, was die FED unter Umständen dazu zwingen werde, über zusätzliche Leitzinsanhebungen im laufenden Jahr nachzudenken und/oder ggf. die Höhe der einzelnen Schritte anzupassen.

Den vollständigen Artikel lesen ...