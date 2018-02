ING-Diba blickt auf ein erfolgreiches Jahr 2017: Ein wachsendes Kreditgeschäft hat der Direktbank zu einem Rekordgewinn verholfen. Dadurch konnte die Bank gegen den Branchentrend ihren Zinsüberschuss steigern.

Der neue ING-Diba-Chef Nick Jue gibt sich mit dem fünften Rekordjahr in Folge nicht zufrieden. "2018 wird für uns ein Jahr des Umbruchs. Ein Jahr, in dem wir die Weichen stellen, um unsere bisherige Erfolgsgeschichte noch zu toppen", sagte Jue, der Europas größte Direktbank seit Juni führt, am Donnerstag in Frankfurt. "Wir wollen die ING-Diba zu einer der führenden Universalbanken in Deutschland machen."

Finanzvorstand Remco Nieland bekräftigte: "Bei der ING-Diba stehen weiterhin alle Zeichen auf Wachstum - und zwar ein gesundes Wachstum." Potenzial sieht der Vorstand im Wertpapierbereich sowie ...

