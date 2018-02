Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Zürich (pts024/01.02.2018/12:15) - * Spezialisten erklären, wie Kryptowährungen funktionieren * Die Risiken, die Chancen: Erleben wir eine Revolution? * Die Anbieter: Worin bestehen die Unterschiede? * Wie kann ich einsteigen? Wie kauft und verkauft man Kryptowährungen? Bitcoin & Co. sind das Finanzthema 2018. Immer mehr private Anleger interessieren sich für Kryptowährungen. Fundierte und verlässliche Informationen sind gefragt, denn virtuelle Währungen funktionieren anders als klassische Währungen. Aber häufig fehlt es an Erfahrung und Wissen. Um Hintergründe zu erklären, Risiken und Chancen zu erläutern, offene Fragen zu beantworten und eine praktische Anleitung für Anleger zu geben, die jetzt einsteigen wollen, lädt Swissquote zum Pressegespräch und Workshop ein: Workshop Kryptowährungen am 15. Februar 2018, im Hotel Park Hyatt Zürich, Beethovenstrasse 21, 8002 Zürich, Raum: Escherwiese Ballsaal Programm: 15:30-16:00: Pressegespräch, Fragen und Antworten mit allen Referenten 16:00-18:00: Öffentlicher Kryptowährungs-Workshop 16:00-16:15: Intro, Jürg Schwab, Swissquote Head of Trading 16:15-17:30: Keynote, Prof. Dr. Thomas Ankenbrand, Hochschule Luzern: Bitcoin & Co. - eine Einführung, inkl. Publikumsfragen und Antworten 17:30-18:00: Praxisteil, Ciril Stämpfli, Kundenbetreuer bei Swissquote: So funktioniert der Kauf und Verkauf ab 18:00: Apéro und Networking Über eine kurze Mitteilung, ob Sie teilnehmen oder nicht, freuen wir uns. Antworten Sie dazu einfach direkt auf diese E-Mail oder schicken Sie eine kurze Nachricht an: Axel Schafmeister: axel.schafmeister@shepard-fox.com, Tel.: +41 44 252 07 08 (Ende) Aussender: Shepard Fox Communications Ansprechpartner: Axel Schafmeister Tel.: +41 44 252 07 08 E-Mail: axel.schafmeister@shepard-fox.com Website: www.swissquote.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20180201024

