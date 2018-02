Wie lange kann sich der deutsch-südafrikanische Steinhoff Konzern (ISIN: NL0011375019) noch halten?

Diese Frage stellen sich wahrscheinlich viele, die den Bilanzskandal um den im MDAX gelisteten Konzern seither verfolgt haben. Da zuletzt eine schlechte Nachricht die nächste jagt, wird es die Konzernleitung wohl nicht groß überrascht haben, dass auch die zuletzt aufgetauchte Nachricht im Zusammenhang mit Steinhoff wieder negativ war.

Zu dem bereits vorhandenen Bilanzskandal, der den Konzern in arge Existenznöte gebracht hat, tauchten nun neue Vorwürfe der Börsenaufsicht auf. In einem Fall von irreführender oder falscher Aussagen zu Steinhoff, sowie in zwei Fällen in denen der Verdacht auf Insiderhandel besteht, wird aktuell von der südafrikanischen Finanzaufsicht FSB ermittelt. So eine Mitteilung der Behörde vom Mittwochmorgen. ...

