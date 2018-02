Liebe Leser,

die laufende Saison steht für Borussia Dortmund nicht nur sportlich unter einem schlechten Stern, nein auch börsentechnisch ist seit vergangenem Herbst eine deutliche Kurskrise festzustellen. Seit dem Anfang Oktober erreichten Allzeithoch bei 8,36 Euro kam die Aktie auf unter 6,00 Euro zurück, verlor also rund 30 Prozent an Wert. Begleitet wurde diese Talfahrt nicht nur von schlechten Ergebnissen in den einzelnen Wettbewerben, sondern auch von vielen Nebenkriegsschauplätzen. ... (Alexander Hirschler)

