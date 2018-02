von Klaus Schachinger, €uro am Sonntag In der Quartalsbilanz überwiegen die positiven Effekte des Konzernumbaus. Treiber für die Zahlen, die besser ausfielen als von Analysten geschätzt, sind Chips für Netzwerkcomputer in Rechenzentren sowie Halbleiter für neue Wachstumsmärkte wie künstliche Intelligenz und selbstfahrende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...