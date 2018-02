Hamburg/San Francisco, Kalif. (ots) -



Smaato, die führende globale unabhängige Echtzeit-Werbeplattform für Mobile-Publisher und App-Entwickler, macht den renommierten Hamburger Vermarktungsprofi Harald Kratel (58) ab sofort zum Vice President Global Marketing. Kratel folgt auf Susanne Thompson. Er berichtet direkt an Smaato-Präsident Arndt Groth. Kratel, der unter anderem über 15 Jahre Erfahrung im Digital-Marketing verfügt, wird Smaatos Markenprofil gegenüber werbetreibenden Unternehmen und Agenturen als auch Medienpartnern weiter schärfen.



Harald Kratel ist "Onliner" der ersten Stunde. Er startete seine Karriere im Finanzbereich der Bertelsmann AG, wo er unter anderem als Chief Finance Officer (CFO) von Ufa Sports (später SportFIVE und Lagardère) sowie AOL Europa tätig war. Als Vorstandsvorsitzender der AGOF, Mitglied des ag.ma Vorstandes und Sprecher des OVK spielte er eine führende Rolle bei der Neuausrichtung des deutschen Internet Business. Nach Stationen als Geschäftsführer der G+J EMS ab 2000 und Chief Marketing Officer (CMO) von Parship von 2005 bis 2009, arbeitete er ab 2010 als geschäftsführender Gesellschafter der Hamburger Fullservice-Werbeagentur MLV. 2015 gründet er zudem gemeinsam mit dem Digital- und IT-Business-Netzwerk Hamburg@work und Tricolore Marketing die NEPTUN Award GmbH, die jährlich die besten crossmedialen Kampagnen auszeichnet.



"Eine der größten Herausforderungen für Unternehmen und ihre Marken ist es, den Verbrauchern schneller in die mobile Welt zu folgen, in der die Zielgruppen den überwiegenden Teil ihrer Mediennutzung verbringen", sagt Arndt Groth. "Für uns ist Harald Kratel die perfekte Besetzung, wenn es darum geht Werbetreibende, aber auch beispielweise Media-Agenturen in dieser digitalen Transformation hin zu Programmatic zu unterstützen. Er verfügt nicht nur über langjährige Erfahrungen in Führungspositionen im Digital Business sowie im Aufbau internationaler eCommerce-Plattformen, sondern ist auch ein ausgewiesener Werbeprofi- und B2B-Vermarktungsexperte."



"Dank präziser Targeting- und Tracking-Möglichkeiten ermöglicht Smaato mit In-App Mobile Programmatic den Unternehmen aus dem riesigen zur Verfügung stehenden Datenpool die richtigen Handlungen für ihr Marketing abzuleiten", sagt Kratel. "Leider gibt es diesbezüglich bei den werbetreibenden Unternehmen immer noch Berührungsängste und Wissenslücken, so ist Programmatic auch heute mehr als Real Time Bidding. Den Kunden geht es um Transparenz, Markensicherheit, Sichtbarkeit und Nachhaltigkeit. Und natürlich Umsatz. Hier werde ich aufzeigen, dass Smaato der perfekte Partner ist."



Über Smaato



Smaato ist die führende unabhängige globale Real-Time Advertising Plattform und verbindet über 10.000 Advertiser, darunter 91 der Top 100 Ad Age-Marken, mit über 90.000 App-Entwicklern und mobilen Web-Publishern. Smaato managt bis zu 19 Milliarden mobiler Ad Impressionen täglich und erreicht pro Monat über eine Milliarde Unique Mobile Users. Smaato wurde 2005 von den mobilen Pionieren Ragnar Kruse und Petra Vorsteher gegründet und verfügt neben seinem internationalen Hauptsitz in San Francisco über Niederlassungen in Hamburg, Singapur, Shanghai, sowie New York und beschäftigt insgesamt 230 Mitarbeiter. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.smaato.com



