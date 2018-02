Luxembourg/Berlin (ots) -



Bald ist wieder Valentinstag (für alle Männer: es ist der 14. Februar!) und wie immer scheiden sich die Geister an ihm. Die einen zelebrieren ihn, die anderen ignorieren ihn und wieder andere sehen bangen Herzens der Antwort auf die Frage aller Fragen an diesem Tag entgegen. "Will you be my valentine?" - die Antwort darauf entscheidet über Date oder kein Date, über freudestrahlende Augen oder Liebeskummer.



Wer am Valentinstag ein Herz erobern will, doch noch nicht so richtig weiß, wie er es angehen soll, der bekommt in diesem Jahr Unterstützung von Energy Drink 28 BLACK. Die alles entscheidende Frage "Will you be my valentine?" wurde zum Thema der 28 BLACK Valentins-Edition gemacht. Und damit der oder die Auserwählte vor Aufregung oder Verlegenheit nicht ins Stottern gerät, sind die passenden Antwortmöglichkeiten gleich mit auf der Dose. Heartbreaker, Date-Maker - mit den 28 BLACK Valentins-Dosen sollte am 14. Februar nichts schief gehen.



Die Valentins-Edition mit 28 BLACK Açaí ist als 4-Pack exklusiv im Online Shop unter www.28black.de erhältlich - versandkostenfrei und nur solange der Vorrat reicht.



Über 28 BLACK



28 BLACK wird in Deutschland über die CALIDRIS 28 Deutschland GmbH vertrieben, die ein ausgewähltes Portfolio an innovativen Erfrischungsgetränken im Premium-Segment anbietet. Die CALIDRIS 28 Deutschland GmbH gehört zum Unternehmensverbund der Splendid Drinks AG (www.splendid-drinks.com).



28 BLACK, der andere Energy Drink, kommt ohne Taurin und Konservierungsstoffe aus und ist vegan, gluten- und laktosefrei. Die Produktpalette umfasst Sorten für jeden Geschmack - von klassisch über fruchtig-frisch bis hin zu sauer-prickelnd oder kalorien- und zuckerfrei.



