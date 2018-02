Nürnberg (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Heute am Donnerstag startet die nächste große Preissenkungsaktion des Discounters NORMA - zum zweiten Mal im jungen Jahr 2018 lässt das Unternehmen seine Kunden wieder erheblich sparen. Im Mittelpunkt steht dabei die deutsche Markenbutter, in den NORMA-Filialen gibt es die 250 Gramm-Packung Markenbutter von Landfein jetzt für nur noch 1,29 EUR. Zu den weiteren noch einmal günstiger gewordenen Topp-Einkaufsgelegenheiten gehören auch viele Kaffeesorten - zum Beispiel RÖSTA Gold (500g-Packung jetzt nur noch 3,29 EUR/gesenkt von 3,49 EUR) oder die 500g-Packung RÖSTA Premium Auslese (ab sofort 3,79 EUR/bisher 3,99 EUR). Die erneute Preissenkungswelle unterstreicht einmal mehr, in den NORMA-Filialen gibt es jederzeit mehr für das Geld. Die NORMA-Geschäftsleitung: "Wir stehen rund um das Jahr für besonders günstigen und qualitätsbewussten Einkauf - und werden die Verkaufspreise bei jeder sich bietenden Möglichkeit wieder reduzieren."



DIE AKTUELLEN FEBRUAR-PREISSENKUNGEN BEI NORMA IM ÜBERBLICK:



Landfein, Markenbutter, 250g-Packung, Jetzt: 1,29 EUR Vorher: 1,59 EUR



Landfein, Die Streichbare, 250g-Packung, Jetzt: 1,29 EUR Vorher: 1,49 EUR



RÖSTA, Gold, 500g-Packung Jetzt: 3,29 EUR Bislang: 3,49 EUR



RÖSTA, Premium Auslese, 500g-Packung Jetzt: 3,79 EUR Bislang: 3,99 EUR



RÖSTA, Milde Bohne, 500g-Packung Jetzt: 3,59 EUR Bislang: 3,79 EUR



RÖSTA, Entcoffeiniert, 500g-Packung Jetzt: 3,59 EUR Bislang: 3,79 EUR



TRIMM, Orangensaft, 1l-Packung Jetzt: 0,95 EUR Bislang: 0,99 EUR



WEITERE PREISSENKUNGEN IN DEN NORMA-FILIALEN JE NACH REGIONALER VERFÜGBARKEIT.



Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit über 1.450 Filialen am Markt. Im Online-Shop NORMA24.de finden die Kunden neben attraktiven Nonfood-Warenwelten mit über 20.000 Artikeln z. B. auch Top-Weine, die günstigsten Nah- und Fernreisen oder aktuelle Produkte zur Telekommunikation.



OTS: NORMA newsroom: http://www.presseportal.de/nr/62097 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_62097.rss2



Pressekontakt: Uwe Rosmanith Rosmanith & Rosmanith GbR Die Art der Kommunikation Unter den Eichen 7 D-65195 Wiesbaden 0611/716547920 uwe@rosmanith.de



Katja Heck NORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KG Leiterin Kommunikation und Werbung Manfred-Roth-Straße 7 D-90766 Fürth k.heck@norma-online.de