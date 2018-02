Leicht aufwärts dürfte es am Donnerstag zum Start an den US-Börsen gehen, folgt man den Futures auf die US-Aktien-Indizes. Die US-Notenbank hat ihr letztes Treffen unter Führung von Janet Yellen ohne Überraschungen absolviert. Dass die Notenbanker laut Begleittext weiter damit rechnen, dass die Inflation sich in diesem Jahr nach oben bewegt und sich mittelfristig beim Ziel von 2 Prozent stabilisieren soll, bestätigt die Erwartung einer nächsten Zinserhöhung im März.

Ob es insgesamt bei den drei avisierten Zinserhöhungen für 2018 bleiben wird, darüber gehen die Meinungen an den Märkten auch nach dem Treffen weiter auseinander. Möglicherweise habe das Lager jener Akteure an den Märkten, das auf vier Zinserhöhungen spekuliere, etwas Zulauf erhalten, kommentiert Marktexperte Chris Weston von IG die Aussagen hinsichtlich Konjunktur und Inflation.

Unternehmensseitig läuft die Berichtssaison auf Hochtouren. Das vermeintliche Highlight, die Geschäftszahlen von Apple, stehen nach dem Handelsende auf dem Programm. Bei Ebay und Facebook, die nachbörslich am Mittwoch ihre Bücher geöffnet haben, werden Kursgewinne erwartet, bei Paypal dagegen Verluste. Ebay springen vorbörslich auf Nasdaq.com fast um 10 Prozent nach oben, für Facebook geht es um 2,4 Prozent nach oben.

Ebay hat den Umsatz im vierten Quartal gesteigert, wegen der US-Steuerreform aber einen Verlust geschrieben. Die Internet-Handelsplattform kündigte an, sich stärker vom Bezahldienstleister Paypal zu lösen, was sich positiv auf die Finanzen auswirken soll. Wichtige Aufgaben der Zahlungsabwicklung Ebay künftig selbst übernehmen.

Facebook konnte seinen Quartalsgewinn erneut steigern, bereinigt um 61 Prozent. Stützend wirkten dabei kräftig gestiegene Anzeigenpreise. Allerdings verbringen die Nutzer immer weniger Zeit bei dem sozialen Netzwerk - nicht zuletzt, weil Kritiker Facebook eine schädliche Wirkung auf die Nutzer nachsagen.

Paypal verlieren wegen der negativen Nachrichten von Ebay knapp 7 Prozent. Für etwas Halt sorgt, dass das Unternehmen mit Geschäftszahlen und Ausblick die Erwartungen des Marktes übertroffen hat.

Bei Microsoft tut sich vorbörslich beim Kurs kaum etwas. Wegen der US-Steuerreform hat das Unternehmen zwar für das zweite Geschäftsquartal einen Verlust von 6,3 Milliarden Dollar gemeldet, doch verzeichnete das Cloud-Geschäft ein rasantes Wachstum. Zudem liegt der Umsatz über den Erwartungen der Analysten.

February 01, 2018

