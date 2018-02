Die Übernahme verbindet Routehappys Rich-Content für Fluggesellschaften mit den Flugpreisdaten von ATPCO und verwandelt somit das Flug-Shopping-Erlebnis über alle Verkaufsstellen hinweg

DULLES INTERNATIONAL AIRPORT und NEW YORK, 1. Februar 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- ATPCO (https://goo.gl/avvMyD), der führende Anbieter von Preis- und Einkaufsdaten für die Flugbranche, gab heute die Übernahme von Routehappy (https://www.routehappy.com/) bekannt, dem führenden Rich-Content-Anbieter der Flugbranche für Flug-Shopping. Die Übernahme erweitert den Wert von ATPCO für das gesamte Airline-Distributions-Ökosystem durch die Bereitstellung von Rich-Content und macht ATPCO zu einer zentralen Plattform für Flugpreisdaten und Rich-Content.

"Das Airline-Merchandising entwickelt sich rasant weiter, da Rich-Content sowohl bei NDC als auch bei traditionellen Vertriebsmodellen immer häufiger eingesetzt wird. Als Branche wollen wir, dass Reisende die Unterschiede zwischen den Flugoptionen sehen und darauf vertrauen können", sagte Jerry Foran, Verwaltungsratsvorsitzender, ATPCO und Head of Product Delivery, Revenue Management, British Airways. "Diese Übernahme ist ein weiteres Beispiel dafür, wie ATPCO seinem Versprechen nachkommt, die Zukunft des Vertriebs von Flügen voranzutreiben."

Das 2011 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in New York und 19 Vollzeitmitarbeitern verfügt über mehr als 65 Kunden aus der Reisebranche, darunter Expedia, Google, Sabre und United Airlines. Routehappy hat den Weg für ein transparenteres Einkaufserlebnis für Flugreisende auf der ganzen Welt geebnet, mit Rich-Content für mehr als 300 Fluggesellschaften und seinen APIs, die seit der Einführung für mehr als 10 Milliarden Anfragen sorgten. Der Rich-Content von Routehappy hat die Neukundengewinnung, die Erträge und die Kundenzufriedenheit sowohl für Fluggesellschaften als auch für Distributoren erhöht. Durch die Zusammenlegung mit ATPCO werden die vier Rich-Content-Typen von Routehappy - Scores, Annehmlichkeiten, UPAs (Universal Product Attributes) und UTAs (Universal Ticket Attributes) - zu einem Industriestandard, der die Akzeptanz von Rich-Content beschleunigt.

"Durch die Übernahme von Routehappy werden strategische Innovationen vorangetrieben, die Komplexität reduziert und Netzwerkökonomien für das gesamte Distributionsökosystem bereitgestellt. Routehappy hat ein Angebot entwickelt, das viele der Herausforderungen meistert, denen Fluggesellschaften bei der Bereitstellung eines konsistenten Messagings, Brandings und Merchandisings über mehrere Vertriebskanäle gegenüberstehen", sagte ATPCO President und CEO, Rolf Purzer. "Durch die Anpassung der reichhaltigen Inhalte von Routehappy an die Tarif- und Preisdaten von ATPCO können Fluggesellschaften konsistente und differenzierte Angebote für ihre Produkte in jedem Vertriebskanal sicherstellen."

ATPCO arbeitet mit mehr als 430 Fluggesellschaften zusammen, die den Content seiner Tarif- und Preisregeln nutzen, um schätzungsweise 87 % der weltweiten Ticketverkäufe zu generieren. Durch die Zusammenführung des unübertroffenen Angebots an reichhaltigen Inhalten von Routehappy mit der unvergleichlichen Bandbreite an ATPCO-Tarifdaten können Fluggesellschaften das Erscheinungsbild ihrer Angebote über alle Vertriebskanäle hinweg leichter kontrollieren. Mit diesem Schritt wird die Vision von ATPCO, die intelligente Verknüpfung aller Inhalte über alle Kanäle innerhalb des Ökosystems zu ermöglichen, weiter vorangetrieben. Die Transaktion stellt die erste Akquisition von ATPCO in der 53-jährigen Geschichte des Unternehmens dar und verstärkt seine Bemühungen, die Bedürfnisse der nächsten Generation des Luftverkehrsvertriebs zu befriedigen.

"Routehappy hat United dabei geholfen, unsere Produkte und Dienstleistungen klar und deutlich zu differenzieren", sagte Tye Radcliffe, Director of Distribution, United Airlines. "Die von Routehappy angebotenen Werkzeuge ermöglichen unseren Reisebüropartnern und Kunden ein nahtloseres Einkaufserlebnis."

Robert Albert, Gründer und CEO von Routehappy, der das Unternehmen auch weiterhin als strategische Geschäftseinheit von ATPCO führen wird, sagte dazu, "Routehappy wurde mit dem Ziel gegründet, das Flug-Shopping zu differenzieren und besser zu monetarisieren. ATPCO passt perfekt zu unseren Produkten und beschleunigt diese Mission, wodurch Routehappy zu einem weltweiten Industriestandard für Rich-Content für Fluggesellschaften, Distributoren und Technologieplattformen wird. Unsere Lösung bietet eine kanal-, plattform- und auslieferungsunabhängige Lösung. Durch die Kombination unserer ausgezeichneten Technologie und Inhalte mit den etablierten Beziehungen und der Größenordnung von ATPCO haben wir jetzt einen klaren Weg, unsere Mission zu erfüllen und der Branche zu helfen, sich zu verändern."

Routehappy wird als hundertprozentige Tochtergesellschaft und strategische Geschäftseinheit von ATPCO agieren. Die Konditionen der Übernahme sind vertraulich.

Ein Video zur Ankündigung der Übernahme finden Sie hier (https://youtu.be/rvoHxFtsHCE).

Über ATPCO

ATPCO ist einzigartig im Zentrum des Airline-Distributions-Ökosystems positioniert und trägt durch die Bereitstellung fortschrittlicher Technologien und wertvoller Branchenbeziehungen, die die Art und Weise prägen, wie Flüge verkauft werden, zur Zukunft des Luftverkehrs bei. ATPCO verwaltet mehr als 170 Millionen Tarife für 430 Fluggesellschaften in 160 Ländern und unterstützt durchschnittlich 3,9 Millionen tägliche Tarifänderungen. Da sich ATPCO im Besitz von Fluggesellschaften befindet, ist ATPCO ein neutraler und vertrauenswürdiger Partner für Fluggesellschaften, Reisebüros, Suchmaschinen, globale Vertriebssysteme und Regierungen weltweit. Jeden Tag verlassen sich diese Organisationen auf das Technologie- und Datenportfolio von ATPCO, um Millionen von Reisenden dabei zu unterstützen, dorthin zu gelangen, wo sie hinwollen. Erfahren Sie mehr unter atpco.net (https://goo.gl/avvMyD).

Über Routehappy

Routehappy (https://www.routehappy.com/) bietet Rich-Content für den Flugeinkauf und hilft Fluggesellschaften und Distributoren dabei, ihre Produkte zu differenzieren und besser zu monetarisieren. Routehappys "Scores & Amenities API" bietet Flugwerte und Daten zur Kabinenausstattung, darunter zu Flugzeugen, Sitzplätzen, Ausstattung, Unterhaltung, WLAN, Stromversorgung, frischen Lebensmitteln und relativer Dauer. Routehappy Hub ist ein Cloud-basiertes Angebot, das Fluggesellschaften dabei unterstützt, zielgerichtete Produkt- und Ticketattributinhalte in den standardisierten Formaten UPA (Universal Product Attribute) und UTA (Universal Ticket Attribute) zu erstellen, zu verwalten und zu verteilen, wo auch immer Flüge angeboten werden. Routehappy hat seinen Sitz in New York und bedient Airlines und Distributoren weltweit. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.routehappy.com (http://www.routehappy.com/). Erfahren Sie unter www.routehappy.com/use-cases (http://www.routehappy.com/use-cases), wie die reichhaltigen Inhalte von Routehappy in der Praxis verwendet werden.

