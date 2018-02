Hamburg (ots) -



Die PIXRAY GmbH und die zur dpa-Gruppe gehörende mecom GmbH arbeiten ab sofort im Bereich Bildtracking zusammen. Im Rahmen einer neuen Kooperation vertreibt mecom PIXRAY-Produkte und Dienstleistungen für den Urheberrechteschutz bei Bildern. Außerdem übergibt mecom in diesem Zuge das Geschäftsfeld von cpa copyright-Alliance an PIXRAY. Durch die neue Zusammenarbeit können Bildagenturen, Verlage und Redaktionen jetzt noch besser Rechteverletzungen identifizieren und darauf reagieren.



"Das Thema Rechteschutz ist für Nachrichten- und Bildagenturen von zentraler Bedeutung. mecom verfügt über erstklassigen Zugang zur Branche. Wir freuen uns, dass wir mit den Produkten von PIXRAY leistungsstarke und bewährte Lösungen für das Bildtracking anbieten können", so Barbara Bliefert, Geschäftsführerin von mecom. "Die Bilderkennungstechnologie von PIXRAY ist darüberhinaus eine erstklassige Plattform, um weitere Lösungen zu entwickeln. Wir denken gemeinsam über verschiedene Ansätze nach. So zum Beispiel über Services, die die Performance von Fotos auf Portalen und Nachrichtenseiten messen können."



Dennis Wetzig, Geschäftsführer der PIXRAY GmbH, begrüßt die Kooperation und sagt: "Die tiefe Kenntnis des Nachrichtenmarktes, die mecom in die Partnerschaft einbringt, erlaubt uns, unsere Lösungen noch stärker auf die Bedürfnisse dieses Segments abzustimmen. Die Kooperation ist für uns ein Meilenstein und eine hervorragende Bestätigung der Leistung unserer Produkte."



Im Zuge der Kooperation wechselte die dpa Picture-Alliance bereits auf die PIXRAY Plattform. Andreas Genz, Geschäftsführer der Frankfurter Bildagentur, freut sich über die Kooperation: "Beide Firmen sind Experten in ihrem Feld und treiben gemeinsam ein für Bildagenturen sehr wichtiges Thema voran. Ich bin begeistert vom technischen Verständnis und der Geschwindigkeit, mit der die beiden Partner eine marktgerechte Lösung schnell und kosteneffizient für uns umgesetzt haben."



Über mecom:



Seit über 25 Jahren bietet mecom individuelle und optimierte Lösungen für besonders sensible und hochwertige Daten an. Eine der Kernkompetenzen der mecom liegt darin, Datenpakete und Informationseinheiten zum richtigen Zeitpunkt bei den richtigen Empfängern mit der richtigen Technologie zu liefern. Dafür werden vorhandene Technologien optimal genutzt oder neue Lösungen entwickelt. mecom hat dafür mit seinen knapp 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein einmaliges Portfolio geschaffen: Agile Managementmethoden, eigene Softwareentwicklung, gespiegelte Rechenzentren, eigene Satellitenuplinks für Individual- und Broadcastkommunikation, einen technischen Betrieb mit 24stündiger Bereitschaft, ein eigenes bundesweites Technikernetz für Vor-Ort-Einsätze.



Über PIXRAY:



PIXRAY ist Experte für das Tracking von Bildinhalten im Web. Mit der durch PIXRAY geschaffenen Bildanalyse- und Webcrawlingtechnologie suchen internationale Bild- und Nachrichtenagenturen, Medienhäuser, Fotografen, E-Commerce Unternehmen, Produkthersteller und Luxusmarken nach Ihren Bildern im Netz. PIXRAY analysiert dabei Millionen von Webseiten pro Tag und findet Bilder auch dann, wenn Sie stark verändert wurden. Mit dem PIXRAY Copyright Tracking können Rechteinhaber einfach und effizient auf Urheberrechtsverstöße reagieren und somit den Wert ihrer Inhalte stärken. PIXRAY verbindet hochmoderne Technologie mit erstklassigem Kundenservice



