London / Rotterdam - Dem niederländisch-britischen Konsumgüterkonzern Unilever hat sein Sparkurs im vergangen Jahr auf die Sprünge geholfen. Der auf die Anteilseigner entfallende Gewinn stieg 2017 dank kräftiger Einsparungen um knapp 17 Prozent auf gut 6 Milliarden Euro, wie der Hersteller von Dove-Seife, Axe-Duschgel und Lipton-Tee am Donnerstag mitteilte. Die Einführung einer Reihe neuer Pflegeprodukte sowie Zukäufe sorgten dafür, dass der Konzern beim Umsatz etwas besser abschnitt als von Experten erwartet.

Mit 53,7 Milliarden Euro setzte Unilever annähernd 2 Prozent mehr um als im Vorjahr. Geschuldet war das Plus vor allem einer gestiegen Nachfrage in Ländern wie Indien und China. In Europa und Nordamerika schwächelte das Geschäft hingegen. In diesen Regionen wird der Wettbewerb vor allem über den Preis geführt. Das bekam Unilever insbesondere in Frankreich und Deutschland zu spüren, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...