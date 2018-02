Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt steht am Donnerstag zur Mittagszeit weiter im Plus, allerdings klar unter den Tageshöchstständen vom Morgen. Vor allem die guten Vorgaben aus Asien bringen die Käufer an die Börse zurück. Belastet werden die Indizes allerdings etwas von den Roche-Papieren, die nach einem festen Start im Anschluss an die Zahlenbekanntgabe mittlerweise klar im Minus notieren.

Nach wie vor ein Thema an den Märkten ist die Sitzung der US-Notenbank Fed vom Vorabend, wo das letzte Mal unter Janet Yellen getagt wurde. Auf eine Erhöhung des Leitzinses verzichte das Fed dabei. Der Neuigkeitsgehalt des Entscheids habe sich daher in Grenzen gehalten, so ein Händler. Vom neuen Fed-Chef Jerome Powell seien nun auch keine substantiellen Änderungen zu erwarten, da er in Vergangenheit die Entscheide Yellens mitgetragen habe. Von Konjunkturseite her könnten am Nachmittag noch einige Impulse von US-Daten kommen, zum Beispiel von den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe.

Der Swiss Market Index (SMI) steht um 11.55 Uhr 0,46% höher bei 9'378,69 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) gewinnt 0,68% auf 1'542,33 und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,51% auf 10'792,37 Punkte. Von den 30 wichtigsten Titeln notieren alle ausser Roche GS im Plus.

Klar im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen heute Roche GS (-1,0%), die als einziger ...

