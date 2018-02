Die Sozial-Media-Plattformen profitieren davon, dass sich die Nutzer so oft wie möglich am Tag einloggen. Erstmals in der Facebookgeschichte gingen die Zahl der Menschen, die Facebook täglich nutzen, zurück. Die Zahl der Personen in den USA und Kanada, die ihre Facebookprofil täglich öffnen, sank zwischen dem dritten und vierten Quartal 2017. Es ist der erste derartigen Rückgang ...

Den vollständigen Artikel lesen ...