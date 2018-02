Präsentation der FINEOS AdminSuite, der einzigen cloud-basierten, zentralen Verwaltungslösung speziell für Gruppen-, freiwillige und individuelle Versicherungen

FINEOS Corporation, in marktführender Anbieter von Kernsystemen für die Lebens-, Unfall- und Krankenversicherungsbranche, gab heute sein Engagement als Hauptsponsor des 2018 LIMRA Enrollment Technology Strategy Seminar bekannt. Das Seminar findet vom 6. bis 8. Februar in Jacksonville, Florida, statt. Das Seminar bietet LIMRA-Mitgliedern und Anbietern von Technologiediensten ein Forum, um Möglichkeiten zur Optimierung ihrer Zusammenarbeit und Ergebnisse zu diskutieren. Das Thema der diesjährigen Konferenz lautet "Exploring Opportunities Together

Während der Konferenz präsentiert FINEOS die FINEOS AdminSuite, eine cloud-basierte, zentrale Verwaltungslösung speziell für Gruppen-, freiwillige und individuelle Versicherungen. FINEOS ist außerdem Sponsor der Diskussionsrunde "Hot Topics Roundtable". Das Team von FINEOS steht während der gesamten Konferenz vor Ort für Besprechungen und Briefings zur Verfügung. Es wird erläutert, wie Versicherungsträger mithilfe von FINEOS ihr Wachstum beschleunigen, Kosten reduzieren und ihren Kunden einen außergewöhnlichen Service bieten können.

FINEOS stellt außerdem Updates der AdminSuite vor, darunter die neuen Funktionen für "FINEOS Billing and Policy", "New York Paid Family Leave" für Elterngeld sowie eine verbesserte digitale Funktionalität.

FINEOS ist ein weltweit marktführender Anbieter von Kernsystemen für Versicherungsträger mit Kunden in neun Ländern. Das Unternehmen zählt acht der Top-20 Gruppen für Lebens-, Unfall- und Krankenversicherung in den USA und vier der Top-5 Lebens-, Unfall- und Krankenversicherer in Australien zu seinen Kunden. FINEOS verfügt über langjährige Erfahrung mit Versicherungsgesellschaften in Nordamerika, Europa und dem Asien-Pazifik-Raum.

Das Hauptprodukt von FINEOS, die FINEOS AdminSuite, ist eine cloud-basierte Kernproduktsuite für Lebens-, Unfall- und Krankenversicherungsträger. FINEOS AdminSuite bietet Full-Service-Bearbeitung von Policen, Rechnungsstellung und Ansprüchen sowie erstklassige Funktionen für die Verwaltung von Gruppen-, freiwilligen und individuellen Policen auf einer einzigen Plattform. Hinzu kommen Modelle für Selbstverwaltung, vollumfängliche Verwaltung und TPA-Unterstützung. FINEOS stellt einem globalen Markt innovative Kernsysteme bereit und hat Kunden, Mitarbeiter und Niederlassungen in Nordamerika, Europa und dem Asien-Pazifik-Raum. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.FINEOS.com.

