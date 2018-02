HANGZHOU (dpa-AFX) - Der führende chinesische Onlinehändler Alibaba blickt nach einem starken Wachstum im dritten Geschäftsquartal optimistischer auf das Gesamtjahr. Der Umsatz soll nun im Ende März endenden Geschäftsjahr um 55 bis 56 Prozent wachsen, wie das Unternehmen am Donnerstag im chinesischen Hangzhou mitteilte. Das ist etwas mehr als zunächst prognostiziert. Zudem beteiligt sich Alibaba mit einem Drittel an dem Partner Ant Financial. Ant Financial betreibt unter anderen den Online-Bezahldienstleister Alipay.

Von Oktober bis Ende Dezember schnellte der Umsatz von Alibaba um mehr als die Hälfte auf 83 Milliarden Yuan (10,6 Mrd. Euro) nach oben. Die durchschnittliche Analystenschätzung wurde damit übertroffen. Beim bereinigten operativen Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) blieben 36,2 Milliarden Yuan hängen. Unter dem Strich verdiente der das Unternehmen 23,3 Milliarden Yuan.

Alibaba profitiert wie der US-Konkurrent Amazon vom boomenden Online-Shopping. Beide Unternehmen investieren zunehmend in neue Technologien, forcieren den Kundenservice und verknüpfen ihre Onlinemacht mit dem stationären Handel. In China wuchs die Anzahl der aktiven Kunden laut Alibaba im abgelaufenen Quartal auf 515 Millionen./mis/nas

