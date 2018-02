01.02.2018 Zugemailt von / gefunden bei: Berenberg (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Die Analysten der Berenberg Bank stufen die AT&S-Aktie nach Bekanntgabe der Zahlen weiter mit Hold ein. Das Kursziel wandert von 19,00 auf 23,50 Euro. Die mSAP-Technologie laufe an der Auslastungsgrenze und auch die IC Substrat-Produktion ist auf einem hohen Level, so die Experten. Eine Entscheidung bezüglich der nächsten Investitionsphase in Chongqing wird in den kommenden Monaten erwartet, schreiben die Analysen. Hier der Original-Text: Strong demand continues in Q3: AT&S's Q3...

