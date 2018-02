Das Arbeitsmarktservice (AMS) hat per Ende Jänner in allen Bundesländern weniger arbeitslose Personen (inklusive Schulungsteilnehmer) gezählt. Am stärksten fiel der Rückgang in der Steiermark (-13,6 Prozent), Tirol (-11,3 Prozent) und Oberösterreich (-10,7 Prozent) aus, Am geringsten in Vorarlberg (-3,2 Prozent), Wien (-3,5 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...