Berlin (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Mehr als 3.000 Stellen haben die 200 Aussteller der "Jobbörse für Geflüchtete und Migranten" am 20. Februar 2018 im Estrel Berlin im Angebot. Insgesamt werden 4.000 Besucher zu Europas größter Jobbörse zu diesem Thema erwartet. Damit ist die Messe drei Wochen vor Beginn von Besucher- sowie Ausstellerseite ausgebucht.



Bereits zum dritten Mal veranstaltet das Estrel in Zusammenarbeit mit der Bundesagentur für Arbeit die Jobmesse, um Zuwanderern mit Bleibeperspektive die Stellensuche zu erleichtern. In zwei Messehallen des Estrel, das die Jobbörse Berlin 2016 erstmals initiiert hat, treffen Interessenten auf Vertreter von regionalen Firmen und Organisationen sowie auf Personalverantwortliche internationaler Konzerne. Neu ist in diesem Jahr der Bereich "Jobs Live": Arbeitgeber stellen hier typische Berufsfelder ihrer Branche interaktiv vor. "Von Handwerk und Gastgewerbe bis hin zu Handel, Gesundheit und IT sind die verschiedensten Wirtschaftszweige vertreten", sagt Ute Jacobs, Geschäftsführende Direktorin des Estrel Berlin. "Toll ist auch, dass sich unter Federführung des Berliner Social Startups einhorn Products sechs junge Startups zusammengeschlossen haben, um Einstiegsmöglichkeiten und Informationen anzubieten."



Raimund Becker, Vorstand Regionen der Bundesagentur für Arbeit (BA), betont: "Wir sind bei der Integration von Geflüchteten inzwischen auf einem guten Weg und haben viele Angebote z.B. zu Sprachförderung oder zu berufsqualifizierenden Maßnahmen. Ganz entscheidend ist aber, dass diese Menschen auch wirklich eine Chance auf dem Arbeitsmarkt bekommen. Dazu brauchen wir Arbeitgeber die bereit sind, geflüchtete Menschen einzustellen und ihnen diese Chance zu geben. Dass diese Messe nun schon zum dritten Mal in Folge stattfindet zeigt, dass es Arbeitgeber gibt die sich engagieren. Ich freue mich besonders darüber, viele Unternehmen zu sehen, die schon zum dritten Mal dabei sind - weil sie positive Erfahrungen mit der Einstellung von Geflüchteten gemacht haben. Das ist ein starkes Signal!" Die Agentur für Arbeit wird während der Jobbörse mit mehrsprachigen Mitarbeitern anwesend sein, um Fragen, etwa arbeitsrechtlicher Art, beantworten zu können.



Zu den Unterstützern der Jobbörse gehören die IHK Berlin, Berlin Partner und visitBerlin Partnerhotels e.V. sowie die Unternehmen Coca Cola, Stadt und Land, Gegenbauer und der IT-Großhändler Ingram Micro.



Auszug aus der Ausstellerliste 2018: Accor Hotels Berlin, Bayer AG, Coca Cola, DACHSER SE, Deutsche Post AG, DOMICIL Seniorenpflegeheim, Dussmann, Frisch & Faust Tiefbau, Foodora, Gewobag Wohnungsbau, Hilton Berlin, infinIT, Ingram Micro, Johannisches Sozialwerk, McDonald's, Pinguin Druck, rbb Rundfunk Berlin-Brandenburg, Share Foods GmbH, Spitzke, Vivantes, Vodafone, Wall AG, WP Widmann u.v.m.



Jobbörse für Geflüchtete und Migranten Dienstag, 20. Februar 2018, von 10 bis 16 Uhr Estrel Berlin, Sonnenallee 225, 12057 Berlin www.jobboerse-estrel.com



OTS: Estrel Berlin newsroom: http://www.presseportal.de/nr/23285 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_23285.rss2



Pressekontakt: Informationen und Presse-Akkreditierung:



Estrel Berlin Miranda Meier und Mihaela Djuranovic Tel: +49 30 6831 22125 Mail: presse@estrel.com