Mit klaren Worten warnt Drogerieunternehmer Dirk Roßmann vor einer von SPD und CDU/CSU geplanten europapolitische Neuausrichtung.

"Ich finde es fatal, was derzeit in der Politik passiert", sagte Roßmann im Interview mit der WirtschaftsWoche. "Ich schätze, dass 90 Prozent aller Bundestagsabgeordneten überhaupt nicht wissen, was finanzpolitisch derzeit in Europa passiert", so Roßmann.

Der Rossmann-Chef kritisiert vor allem Milliardenkredite an Banken im Süden, die hohe Staatsverschuldung von Ländern wie Italien und den Ankauf von Anleihen "in einem bisher unvorstellbaren Ausmaß" ...

