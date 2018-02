Paris - Vor zwei Wochen erst gaben die Euro-Finanzminister grünes Licht für die Auszahlung weiterer Hilfskredite an Griechenland in Höhe von 6,7 Mrd. Euro, so die Experten von Lyxor Asset Management.Die Voraussetzung für die Überweisung habe die Regierung unter Ministerpräsident Alexis Tsipras durch die Umsetzung eines Großteils der geforderten Reformen geschaffen. Ab dem Sommer wolle sich Griechenland dann wieder selbständig an den Märkten finanzieren.

