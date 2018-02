London - Gregor Wolters ergänzt ab dem heutigen Tag das Institutional Sales Team von Schroders in Frankfurt, um insbesondere das Geschäft mit Versicherungen weiter auszubauen, so das Unternehmen in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

Den vollständigen Artikel lesen ...