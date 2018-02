Daimler präsentiert gute Zahlen - wieder einmal. Auch Kartellvorwürfe, Abgasermittlungen oder Debatten um Tierversuche scheinen Chef Dieter Zetsche nichts anhaben zu können.

Nachdem sich der Daimler-Chef im vergangenen Jahr höchst übellaunig präsentiert hatte, gab er am Donnerstag zur Jahrespressekonferenz den Teflon-Zetsche. Zunächst ein paar schmucke Fotos vor dem spacig designten Smart. Und immer schön lächeln. Es folgte ein solider Auftritt auf der Bühne. Tierversuche mit Affen und Abgastests an gesunden Menschen? "Solche Versuche stehen im Gegensatz zu unseren Werten bei Daimler", sagte Zetsche. Abgas-Ermittlungen in den USA und der Staatsanwaltschaft Stuttgart? Da gebe es nichts Neues. Und was dazu im Geschäftsbericht stehe, könne man ja dann ab dem 13. Februar nachlesen. Fragen zu Kartellvorwürfen? Beantwortet der Finanzchef - oder auch nicht.

Was sollen schon die Störfeuer? Daimler hat ein glänzendes Jahr hinter sich. Umsatz: plus sieben Prozent. Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT): plus 14 Prozent. Dividende? Ein neuer Rekord. So geht das weiter. In jeder Sparte mehr verkaufte Autos, mit Ausnahme der Busse. Und die Steuerreform in den USA wird künftig Geld in die Kasse spülen. Die Werke von Daimler sind ausgelastet. Laut Zetsche könnte Daimler wahrscheinlich sogar noch mehr Autos verkaufen, wenn nicht die Kapazitäten fehlen würden. Man baue daher permanent neue Fabriken auf. ...

