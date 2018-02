Die Digitalwirtschaft beklagt massive Defizite bei der digitalen Bildung - es fehle an nötigen Investitionen. Doch die GroKo-Parteien sind uneins.

Alle reden von Digitalisierung, doch in den Schulen, wo der Grundstein für die Vermittlung digitaler Kompetenzen gelegt werden soll, ist die Lage alles andere als zufriedenstellend. "Die digitale und ökonomische Bildung bewegt sich auf einem Niveau, das den Ansprüchen Deutschlands als führende Technologienation nicht im Ansatz gerecht wird", sagt der Präsident des Bundesverbands Digitale Wirtschaft, Matthias Wahl, im Gespräch mit dem Handelsblatt. "Hier müssen wir schon jetzt eine Menge aufholen, um Bildung als Fundament einer erfolgreichen Volkswirtschaft mit der nötigen Priorität zu versehen."

Die Erwartung des Verbands an die künftige Regierung, dafür jetzt die Weichen zu stellen, könnte daher größer nicht sein. Doch was bisher aus den Koalitionsverhandlungen nach außen gedrungen ist, klingt für Wahl eher nach einem "Weiter-so". Zwar klingt die von Union und SPD geplante Investitionsoffensive für Schulen vielversprechend. Doch bei der Frage der Finanzierung enden bereits die Gemeinsamkeiten einer möglichen neuen GroKo.

SPD-Bildungspolitiker Hubertus Heil freute sich, dass das Kooperationsverbot nun aufgehoben werden soll: Der Bund könne künftig gezielt in Schulen investieren, etwa in den Ausbau von Ganztagsschulen und digitale Bildung. Doch Bayerns Kultusminister Ludwig Spaenle, der für die CSU für die Themen Bildung und Forschung mit am Koalitions-Verhandlungstisch sitzt, stellt umgehend klar: "Schule bleibt in der Zuständigkeit der Länder, das ist nicht einen Millimeter verhandelbar." Sämtliche Inhalte blieben Ländersache.

Das ärgert Digitalverbandschef Wahl. Er hält das Kooperationsverbot für "absolut kontraproduktiv" und fordert, es in der laufenden Legislaturperiode "endlich zu beerdigen". Denn aus seiner Sicht schützt die Regelung nicht die Kulturhoheit einzelner Länder, sondern die "schädigt das gesamte Bildungssystem der ...

