FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat Linde z.U.e. von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert von 198 auf 234 Euro angehoben. Die Fusion des Industriegasekonzerns mit Praxair könne nur noch an zu hohen Auflagen oder dem Veto der beteiligten Kartellbehörden scheitern, schrieb Analyst Peter Spengler in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Linde mit Praxair wäre ein neuer Weltmarktführer mit hohem Synergiepotenzial, begründete er seine Kaufempfehlung./edh/ajx

Datum der Analyse: 01.02.2018

