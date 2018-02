Die Öl- und Heizölpreise steigen am Donnerstag trotz günstiger Vorgaben an. Während gute Bestandsdaten aus Amerika zunächst für eine weiter Entspannung an der Preisfront gesorgt hatte, ziehen die Ölnotierungen seit der Handelseröffnung in London steil an. Die Inlandspreise für Heizöl legen um durchschnittlich 0,5 Cent bzw. Rappen je Liter zu und verpatzen den Start in den Februar. Der Mittwoch lieferte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...