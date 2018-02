Lieber Leser,

wie bereits zuvor mehrmals berichtet, steht in diesem Jahr womöglich die Legalisierung von Cannabis in Kanada an. Die Cannabisproduzenten bereiten sich darauf langsam vor und stützen damit auch Erwartungen bei den Investoren. Doch entschieden ist hier von Seiten der kanadischen Regierung noch nichts, insofern bleibt das Ganze auch sehr spekulativ und wenn etwas spekulativ ist, dann sollte die Regel gelten: Nicht alles auf eine Karte setzen.

Bereits zwei große Deals ... (David Iusow)

Den vollständigen Artikel lesen ...