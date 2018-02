Ein Blick auf die Datenblätter der Österreich-Aktien-Fonds ist immer interessant und gibt Aufschluss darüber, welcher Fonds welche Aktien gekauft oder stark gewichtet hat. Wir schauen uns in den nächsten Ausgaben des gabb immer wieder mal diese Datenblätter an. Das Fondsmanagement des 3 Banken Österreich-Fonds berichtet beispielsweise (per Ende Jänner): "Bank- und Versicherungstitel sind hoch gewichtet, auch konjunktursensitive Titel wie Strabag oder voestalpine zählen zu den Top-Holdings. Zugekauft wurden zuletzt ams , da die Langfristperspektiven überzeugen. Die Dividendenrendite der sich im Fonds befindlichen Aktien liegt bei im Schnitt sehr soliden 2,8 Prozent." Die fünf am höchsten gewichteten Werte im 3 Banken Österreich-Fonds sind Erste Group , CA Immo, VIG...

Den vollständigen Artikel lesen ...