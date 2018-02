Von Manuel Priego Thimmel

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Aktienmärkte in Europa haben Anfangsgewinne am Donnerstag bis zum Mittag weitgehend wieder abgegeben. Sie zeigen damit ein ähnliches Muster wie am Vortag. Als belastend wirkt der anhaltende Renditeanstieg an den Anleihemärkten. Die Rendite 10-jähriger Bundesanleihen liegt mit 0,74 Prozent weiter im bereich der Höchststände seit 2015. 10-jährige US-Anleihen werfen rund 2,75 Prozent, so viel wie zuletzt 2014. Der DAX steigt um 0,1 Prozent auf 13.201 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es 0,2 Prozent auf 3.615 nach oben.

Als leichter Renditetreiber erweisen sich die geldpolitischen Aussagen der US-Notenbank vom Vorabend. Die Deutsche Bank analysiert wertet sie als leicht falkenhaft, denn die Notenbanker hätten die Absicht, die Zinsen im laufenden Jahr weiter anzuheben, noch stärker als zuvor unterstrichen. Mit Blick auf die Inflationsentwicklung seien sie zudem zuversichtlicher, das Ziel von 2,0 Prozent zu erreichen. Die Analysten gehen von vier Zinsschritten im laufenden Jahr aus, offiziell avisiert sind bislang drei.

Am Devisenmarkt hinterlässt die Fed-Entscheidung keine eindeutigen Spuren. Der Euro geht mit 1,2445 Dollar um, etwas höher als vor dem Fed-Statement. Zum Yen zieht der Greenback dagegen an. Eine Zinsanhebung im März in den USA wird nun mit 99 Prozent eingepreist. Vor der Fed-Sitzung lag die Wahrscheinlichkeit dafür bei 90 Prozent. Aber auch das kann den Dollar nicht stützen. Nach Einschätzung der Commerzbank bleibt der Dollar vor allem politisch geprägt.

Nokia wird zum Dividendentitel

Auf Unternehmensseite tobt die Berichtssaison. Kurzfristig schmerzhaft aber langfristig vielversprechend" heißt es von der UBS zu den Zahlen von Nokia. Die Ergebnisse des vierten Quartals werten sie als solide und stellen die Generierung von Liquidität positiv heraus. "Der Ausblick 2018 überzeugt noch nicht, aber der längerfristige ist ziemlich aggressiv", urteilt Analyst Daniel Djurberg von den Handelsbanken. Nokia plant die Dividende in diesem Jahr zu erhöhen. Nokia gewinnen 8,8 Prozent.

Die Vodafone-Aktie fällt um 2,8 Prozent, nachdem das Unternehmen für sein drittes Geschäftsquartal einen Umsatzrückgang gemeldet hat.

Novo Nordisk geraten nach ihren Quartalszahlen stark unter Druck. Der Kurs verliert 5,7 Prozent. "Der Gewinn hat die Erwartungen verfehlt", sagt ein Händler. Der Ausblick sei mau, die Perspektiven für das US-Geschäft zudem unklar.

Von einer positiven Überraschung spricht ein Marktteilnehmer dagegen mit Blick auf BBVA. Die Aktie legt um 0,4 Prozent zu. Die spanische Bank hat das vierte Quartal mit einem Nettogewinn von 70 Millionen Euro abgeschlossen. Der Markt habe aber einen Verlust von 143 Millionen Euro erwartet.

Daimler-Aktie verliert

Die Daimler-Aktie verliert nach der Zahlenvorlage 1,8 Prozent. Gegenwind gab es für den DAX-Konzern im margenstarken Autogeschäft, wo das Ergebnis wie erwartet etwas sank. Evercore-Analyst Arndt Ellinghorst verweist auf die zunehmenden Probleme für Daimler durch den starken Euro und glaubt nicht, dass dies nur ein Daimler-Problem bleiben wird. BMW (plus 0,9 Prozent) und VW (plus 1,4 Prozent) zeigen sich aber bislang unbeeindruckt.

Die Aktie des Autozulieferers Schaeffler bricht allerdings um 8,3 Prozent ein. Hier ist das operative Ergebnis deutlich unter den Erwartungen geblieben. Als negativ bewertet wird der Ausblick auf die EBIT-Marge und den freien Cashflow, der laut Schaeffler zurückgehen wird. "Das kommt einem Profit-Warning gleich", sagt ein Händler.

Siltronic mit nur mauem Ausblick

Zu weiteren Gewinnmitnahmen kommt es bei Siltronic, die Aktie verliert 7,2 Prozent. "Die Zahlen liegen zwar überwiegend im Rahmen der Erwartungen", so ein Händler. Der Ausblick sei aber eher mau. "Siltronic ist sehr stark abhängig vom US-Geschäft, von daher ist eine gewisse Vorsicht angebracht".

Die Aktie von SLM Solution bricht um fast 10 Prozent ein. Im Handel wird auf den Ausblick des 3D-Druckerherstellers verwiesen. Für 2018 rechnet SLM Solution mit einem Umsatz in Höhe von rund 125 Millionen Euro, dies liegt rund 15 Prozent unterhalb der Markterwartung.

Positiv beurteilt ein Händler dagegen die Perspektiven der Software AG. Wie das Unternehmen mitteilte, bestellte der Aufsichtsrat Sanjay Brahmawar mit Wirkung zum 1. August für fünf Jahre zum neuen Vorstandsvorsitzenden. "Brahmawar ist ausgewiesener Experte für das Internet der Dinge", sagt ein Händler. Die Aktie legt um 3,3 Prozent zu.

Freenet fallen dagegen um 2,5 Prozent. Sie leiden darunter, dass die Analysten der UBS die Aktie zum Verkauf empfehlen. Medigene legen weiter zu und gewinnen 6,6 Prozent. Das Unternehmen hat in den USA ein Patent erhalten.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.611,49 0,06 2,20 3,07 Stoxx-50 3.205,44 -0,21 -6,83 0,87 DAX 13.195,64 0,05 6,16 2,15 MDAX 26.877,16 0,20 52,49 2,58 TecDAX 2.668,50 0,73 19,42 5,51 SDAX 12.385,30 0,42 52,25 4,19 FTSE 7.520,41 -0,17 -13,14 -2,01 CAC 5.495,08 0,24 13,16 3,44 Bund-Future 158,35 -0,34 -2,12 DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:04 Mi, 18:10 % YTD EUR/USD 1,2444 +0,26% 1,2397 1,2433 +3,6% EUR/JPY 136,46 +0,68% 135,74 135,86 +0,9% EUR/CHF 1,1600 +0,32% 1,1570 1,1582 -0,9% EUR/GBP 0,8756 +0,17% 0,8745 1,1418 -1,5% USD/JPY 109,66 +0,41% 109,52 109,27 -2,7% GBP/USD 1,4214 +0,12% 1,4175 1,4193 +5,2% Bitcoin BTC/USD 9.388,85 -6,36% 10.046,46 9.964,01 -34,64 ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 65,19 64,73 +0,7% 0,46 +7,9% Brent/ICE 69,34 68,89 +0,7% 0,45 +4,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.338,31 1.344,65 -0,5% -6,34 +2,7% Silber (Spot) 17,21 17,32 -0,6% -0,11 +1,6% Platin (Spot) 994,50 1.001,85 -0,7% -7,35 +7,0% Kupfer-Future 3,19 3,20 -0,2% -0,01 -3,4%

