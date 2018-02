Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

AKTIENMÄRKTE (13.26 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.827,40 +0,06% +5,66% Euro-Stoxx-50 3.612,92 +0,10% +3,11% Stoxx-50 3.206,03 -0,19% +0,89% DAX 13.199,09 +0,07% +2,18% FTSE 7.522,94 -0,14% -2,01% CAC 5.497,87 +0,29% +3,49% Nikkei-225 23.486,11 +1,68% +3,17% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 158,33 -36

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 65,17 64,73 +0,7% 0,44 +7,8% Brent/ICE 69,44 68,89 +0,8% 0,55 +4,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.339,07 1.344,65 -0,4% -5,59 +2,8% Silber (Spot) 17,21 17,32 -0,6% -0,11 +1,6% Platin (Spot) 995,50 1.001,85 -0,6% -6,35 +7,1% Kupfer-Future 3,19 3,20 -0,1% -0,00 -3,3%

AUSBLICK AKTIEN USA

Leicht aufwärts dürfte es am Donnerstag zum Start an den US-Börsen gehen, folgt man den Futures auf die US-Aktien-Indizes. Die US-Notenbank hat ihr letztes Treffen unter Führung von Janet Yellen ohne Überraschungen und damit auch ohne Störfeuer für die Märkte absolviert. Während es auf Konjunkturseite eine kleine Flut an neuen Daten zu verarbeiten gibt, läuft die Berichtssaison der Unternehmen auf Hochtouren. Bei Ebay und Facebook, die nachbörslich am Mittwoch ihre Bücher geöffnet haben, werden Kursgewinne erwartet, bei Paypal dagegen Verluste. Ebay springen vorbörslich auf Nasdaq.com fast um 10 Prozent nach oben, für Facebook geht es um 2,4 Prozent nach oben. Paypal verlieren knapp 7 Prozent. Bei Microsoft tut sich vorbörslich beim Kurs kaum etwas. Wegen der US-Steuerreform hat das Unternehmen zwar für das zweite Geschäftsquartal einen Verlust von 6,3 Milliarden Dollar gemeldet, doch verzeichnete das Cloud-Geschäft ein rasantes Wachstum. Zudem liegt der Umsatz über den Erwartungen der Analysten.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

13:30 US/CME Group Inc, Ergebnis 4Q, Chicago

13:45 US/United Parcel Service Inc (UPS), Ergebnis 4Q, Atlanta

14:00 US/Mastercard Inc, Ergebnis 4Q, Purchase

22:01 US/Amazon.com Inc, Ergebnis 4Q, Seattle

22:02 US/Alphabet Inc, Ergebnis 4Q, Mountain View

22:05 US/Visa Inc, Ergebnis 1Q, Foster City

22:30 US/Apple Inc, Ergebnis 1Q, Cupertino

AUSBLICK KONJUNKTUR +

-US 14:30 Produktivität ex Agrar 4Q (1. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: +0,6% gg Vq zuvor: +3,0% gg Vq Lohnstückkosten PROGNOSE: +1,0% gg Vq zuvor: -0,2% gg Vq 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 235.000 zuvor: 233.000 15:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit Januar (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 55,4 1. Veröff.: 55,5 zuvor: 55,1 16:00 Bauausgaben Dezember PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,8% gg Vm 16:00 ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Januar PROGNOSE: 58,5 Punkte zuvor: 59,7 Punkte

FINANZMÄRKTE EUROPA

Wenig verändert - Die Aktienmärkte in Europa haben Anfangsgewinne am Donnerstag bis zum Mittag weitgehend wieder abgegeben. Als belastend wirkt der anhaltende Renditeanstieg an den Anleihemärkten. Als leichter Renditetreiber erweisen sich die geldpolitischen Aussagen der US-Notenbank vom Vorabend. Die Deutsche Bank wertet sie als leicht falkenhaft, denn die Notenbanker hätten die Absicht, die Zinsen im laufenden Jahr weiter anzuheben, noch stärker als zuvor unterstrichen. Auf Unternehmensseite tobt die Berichtssaison. Kurzfristig schmerzhaft aber langfristig vielversprechend" heißt es von der UBS zu den Zahlen von Nokia. Die Ergebnisse des vierten Quartals werten sie als solide und stellen die Generierung von Liquidität positiv heraus. Nokia gewinnen 8,8 Prozent. Die Vodafone-Aktie fällt um 2,8 Prozent, nachdem das Unternehmen für sein drittes Geschäftsquartal einen Umsatzrückgang gemeldet hat. Novo Nordisk geraten nach ihren Quartalszahlen stark unter Druck. Der Kurs verliert 5,7 Prozent. "Der Gewinn hat die Erwartungen verfehlt", sagt ein Händler. Der Ausblick sei mau. Von einer positiven Überraschung spricht ein Marktteilnehmer dagegen mit Blick auf BBVA. Die Aktie legt um 0,4 Prozent zu. Die spanische Bank hat das vierte Quartal mit einem Nettogewinn von 70 Millionen Euro abgeschlossen. Die Daimler-Aktie verliert nach der Zahlenvorlage 1,8 Prozent. Gegenwind gab es für den DAX-Konzern im margenstarken Autogeschäft, wo das Ergebnis wie erwartet etwas sank. Evercore-Analyst Arndt Ellinghorst verweist auf die zunehmenden Probleme für Daimler durch den starken Euro und glaubt nicht, dass dies nur ein Daimler-Problem bleiben wird. Die Aktie des Autozulieferers Schaeffler bricht allerdings um 8,3 Prozent ein. Hier ist das operative Ergebnis deutlich unter den Erwartungen geblieben.

DEVISEN

zuletzt +/- % Do, 8:04 Mi, 18:10 % YTD EUR/USD 1,2445 +0,27% 1,2397 1,2433 +3,6% EUR/JPY 136,46 +0,68% 135,74 135,86 +0,9% EUR/CHF 1,1602 +0,34% 1,1570 1,1582 -0,9% EUR/GBP 0,8756 +0,16% 0,8745 1,1418 -1,5% USD/JPY 109,67 +0,42% 109,52 109,27 -2,6% GBP/USD 1,4215 +0,12% 1,4175 1,4193 +5,2% Bitcoin BTC/USD 9.276,54 -7,48% 10.046,46 9.964,01 -35,42

Am Devisenmarkt hinterlasssen die Fed-Entscheidungen keine eindeutigen Spuren. Der Euro geht mit 1,2445 Dollar um, etwas höher als vor dem Fed-Statement. Zum Yen zieht der Greenback dagegen an. Eine Zinsanhebung im März in den USA wird nun mit 99 Prozent eingepreist. Vor der Fed-Sitzung lag die Wahrscheinlichkeit dafür bei 90 Prozent. Aber auch das kann den Dollar nicht stützen. Nach Einschätzung der Commerzbank bleibt der Dollar vor allem politisch geprägt.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Uneinheitlich - Während der japanische Aktienmarkt vom nachgebenden Yen profitierte und seine Verlustserie beendete und deutliche Gewinne verbuchte, ging es an den chinesischen Börsen teils scharf nach unten. Von der Sitzung der US-Notenbank kamen keine Impulse. Chinesische Anleger reagierten enttäuscht darauf, dass der Caixin-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe in China im Januar auf dem Stand vom Dezember verharrte. Mit 51,5 Punkten blieb der Index jedoch im expansiven Bereich. Unter den Einzelwerten büßten Lenovo in Hongkong 2,7 Prozent ein, nachdem der Computerhersteller für sein drittes Geschäftsquartal überraschend einen Verlust ausgewiesen hatte. In Tokio erholten sich Fujifilm um 12 Prozent und machten damit die Verluste vom Vortag mehr als wett. Die Aktie war unter Druck geraten, nachdem Fujifilm den Kauf einer Mehrheit am US-Unternehmen Xerox bestätigt hatte.

CREDIT

Die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen kommen leicht zurück.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Daimler überrascht mit hoher Dividende nach Rekordgewinn

Daimler hat im Schlussquartal von einem guten Lkw-Geschäft profitiert und den Gewinn deutlich erhöht. Gegenwind gab es allerdings im margenstarken Autogeschäft, wo das Ergebnis wie erwartet etwas sank. Der Gewinn kletterte sowohl in den drei Monaten als auch im Gesamtjahr deutlich überproportional zum Umsatz. Daran will Daimler die Aktionäre mit einer Rekorddividende beteiligen.

Axel Springer darf Immobilienportal Logic-Immo übernehmen

Der Medienkonzern Axel Springer hat die Freigabe des französischen Kartellamts zur Übernahme eines weiteren Immobilienportals erhalten. Auflagen für den Kauf der Concept Multimedia mit der Hauptmarke Logic-Immo gebe es keine, teilte das MDAX-Unternehmen mit. Springer hatte die Akquisition mit einer Bewertung von 105 Millionen Euro im April vergangenen Jahres angekündigt.

Innogys Interims-Chef: Werden nicht durch Entlassungen sparen

Der Energieversorger Innogy will seine Kosten nicht durch Entlassungen oder einen Kahlschlag bei den Investitionen senken. Es soll auch grundsätzlich bei dem abgesteckten Investitionsrahmen in erneuerbare Energien, Elektromobilität und Netze bleiben, für den bis 2020 rund 10 Milliarden Euro vorgemerkt sind.

CTS Eventim übernimmt italienischen Konzernveranstalter

Der Ticketvermarkter CTS Eventim verstärkt sein Event-Geschäft mit einer Übernahme in Italien. Wie der MDAX-Konzern mitteilte, hat er 60 Prozent an dem italienischen Festival- und Konzert-Veranstalter D'Alessandro e Galli übernommen.

Schaeffler-Marge kann nicht mit Umsatzentwicklung Schritt halten

Der Autozulieferer Schaeffler hat im abgelaufenen Geschäftsjahr trotz höherer Umsätze operativ weniger verdient. Auf Fortschritte bei Umsatz und operativer Marge lässt der Ausblick für 2018 nicht hoffen. Dafür will das MDAX-Unternehmen das laufende Restrukturierungsprogramm dieses Jahr beschleunigen.

Kassamärkte der Deutschen Börse setzen im Januar deutlich mehr um

An den Kassamärkten der Deutschen Börse wurde im Januar ein Umsatz von 156,5 Milliarden Euro erzielt, nach 116,8 Milliarden Euro im Vorjahresmonat. Es war damit der umsatzstärkste Jahresauftakt seit 2008.

Deutz verlängert Vertrag mit Vorstand Wellenzohn

