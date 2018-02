DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

AKTIENMÄRKTE (13.26 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.827,40 +0,06% +5,66% Euro-Stoxx-50 3.612,92 +0,10% +3,11% Stoxx-50 3.206,03 -0,19% +0,89% DAX 13.199,09 +0,07% +2,18% FTSE 7.522,94 -0,14% -2,01% CAC 5.497,87 +0,29% +3,49% Nikkei-225 23.486,11 +1,68% +3,17% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 158,33 -36

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 65,17 64,73 +0,7% 0,44 +7,8% Brent/ICE 69,44 68,89 +0,8% 0,55 +4,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.339,07 1.344,65 -0,4% -5,59 +2,8% Silber (Spot) 17,21 17,32 -0,6% -0,11 +1,6% Platin (Spot) 995,50 1.001,85 -0,6% -6,35 +7,1% Kupfer-Future 3,19 3,20 -0,1% -0,00 -3,3%

AUSBLICK AKTIEN USA

Leicht aufwärts dürfte es am Donnerstag zum Start an den US-Börsen gehen, folgt man den Futures auf die US-Aktien-Indizes. Die US-Notenbank hat ihr letztes Treffen unter Führung von Janet Yellen ohne Überraschungen und damit auch ohne Störfeuer für die Märkte absolviert. Während es auf Konjunkturseite eine kleine Flut an neuen Daten zu verarbeiten gibt, läuft die Berichtssaison der Unternehmen auf Hochtouren. Bei Ebay und Facebook, die nachbörslich am Mittwoch ihre Bücher geöffnet haben, werden Kursgewinne erwartet, bei Paypal dagegen Verluste. Ebay springen vorbörslich auf Nasdaq.com fast um 10 Prozent nach oben, für Facebook geht es um 2,4 Prozent nach oben. Paypal verlieren knapp 7 Prozent. Bei Microsoft tut sich vorbörslich beim Kurs kaum etwas. Wegen der US-Steuerreform hat das Unternehmen zwar für das zweite Geschäftsquartal einen Verlust von 6,3 Milliarden Dollar gemeldet, doch verzeichnete das Cloud-Geschäft ein rasantes Wachstum. Zudem liegt der Umsatz über den Erwartungen der Analysten.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

13:30 US/CME Group Inc, Ergebnis 4Q, Chicago

13:45 US/United Parcel Service Inc (UPS), Ergebnis 4Q, Atlanta

14:00 US/Mastercard Inc, Ergebnis 4Q, Purchase

22:01 US/Amazon.com Inc, Ergebnis 4Q, Seattle

22:02 US/Alphabet Inc, Ergebnis 4Q, Mountain View

22:05 US/Visa Inc, Ergebnis 1Q, Foster City

22:30 US/Apple Inc, Ergebnis 1Q, Cupertino

AUSBLICK KONJUNKTUR +

-US 14:30 Produktivität ex Agrar 4Q (1. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: +0,6% gg Vq zuvor: +3,0% gg Vq Lohnstückkosten PROGNOSE: +1,0% gg Vq zuvor: -0,2% gg Vq 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 235.000 zuvor: 233.000 15:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit Januar (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 55,4 1. Veröff.: 55,5 zuvor: 55,1 16:00 Bauausgaben Dezember PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,8% gg Vm 16:00 ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Januar PROGNOSE: 58,5 Punkte zuvor: 59,7 Punkte

FINANZMÄRKTE EUROPA

Wenig verändert - Die Aktienmärkte in Europa haben Anfangsgewinne am Donnerstag bis zum Mittag weitgehend wieder abgegeben. Als belastend wirkt der anhaltende Renditeanstieg an den Anleihemärkten. Als leichter Renditetreiber erweisen sich die geldpolitischen Aussagen der US-Notenbank vom Vorabend. Die Deutsche Bank wertet sie als leicht falkenhaft, denn die Notenbanker hätten die Absicht, die Zinsen im laufenden Jahr weiter anzuheben, noch stärker als zuvor unterstrichen. Auf Unternehmensseite tobt die Berichtssaison. Kurzfristig schmerzhaft aber langfristig vielversprechend" heißt es von der UBS zu den Zahlen von Nokia. Die Ergebnisse des vierten Quartals werten sie als solide und stellen die Generierung von Liquidität positiv heraus. Nokia gewinnen 8,8 Prozent. Die Vodafone-Aktie fällt um 2,8 Prozent, nachdem das Unternehmen für sein drittes Geschäftsquartal einen Umsatzrückgang gemeldet hat. Novo Nordisk geraten nach ihren Quartalszahlen stark unter Druck. Der Kurs verliert 5,7 Prozent. "Der Gewinn hat die Erwartungen verfehlt", sagt ein Händler. Der Ausblick sei mau. Von einer positiven Überraschung spricht ein Marktteilnehmer dagegen mit Blick auf BBVA. Die Aktie legt um 0,4 Prozent zu. Die spanische Bank hat das vierte Quartal mit einem Nettogewinn von 70 Millionen Euro abgeschlossen. Die Daimler-Aktie verliert nach der Zahlenvorlage 1,8 Prozent. Gegenwind gab es für den DAX-Konzern im margenstarken Autogeschäft, wo das Ergebnis wie erwartet etwas sank. Evercore-Analyst Arndt Ellinghorst verweist auf die zunehmenden Probleme für Daimler durch den starken Euro und glaubt nicht, dass dies nur ein Daimler-Problem bleiben wird. Die Aktie des Autozulieferers Schaeffler bricht allerdings um 8,3 Prozent ein. Hier ist das operative Ergebnis deutlich unter den Erwartungen geblieben.

DEVISEN

zuletzt +/- % Do, 8:04 Mi, 18:10 % YTD EUR/USD 1,2445 +0,27% 1,2397 1,2433 +3,6% EUR/JPY 136,46 +0,68% 135,74 135,86 +0,9% EUR/CHF 1,1602 +0,34% 1,1570 1,1582 -0,9% EUR/GBP 0,8756 +0,16% 0,8745 1,1418 -1,5% USD/JPY 109,67 +0,42% 109,52 109,27 -2,6% GBP/USD 1,4215 +0,12% 1,4175 1,4193 +5,2% Bitcoin BTC/USD 9.276,54 -7,48% 10.046,46 9.964,01 -35,42

Am Devisenmarkt hinterlasssen die Fed-Entscheidungen keine eindeutigen Spuren. Der Euro geht mit 1,2445 Dollar um, etwas höher als vor dem Fed-Statement. Zum Yen zieht der Greenback dagegen an. Eine Zinsanhebung im März in den USA wird nun mit 99 Prozent eingepreist. Vor der Fed-Sitzung lag die Wahrscheinlichkeit dafür bei 90 Prozent. Aber auch das kann den Dollar nicht stützen. Nach Einschätzung der Commerzbank bleibt der Dollar vor allem politisch geprägt.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Uneinheitlich - Während der japanische Aktienmarkt vom nachgebenden Yen profitierte und seine Verlustserie beendete und deutliche Gewinne verbuchte, ging es an den chinesischen Börsen teils scharf nach unten. Von der Sitzung der US-Notenbank kamen keine Impulse. Chinesische Anleger reagierten enttäuscht darauf, dass der Caixin-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe in China im Januar auf dem Stand vom Dezember verharrte. Mit 51,5 Punkten blieb der Index jedoch im expansiven Bereich. Unter den Einzelwerten büßten Lenovo in Hongkong 2,7 Prozent ein, nachdem der Computerhersteller für sein drittes Geschäftsquartal überraschend einen Verlust ausgewiesen hatte. In Tokio erholten sich Fujifilm um 12 Prozent und machten damit die Verluste vom Vortag mehr als wett. Die Aktie war unter Druck geraten, nachdem Fujifilm den Kauf einer Mehrheit am US-Unternehmen Xerox bestätigt hatte.

CREDIT

Die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen kommen leicht zurück.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Daimler überrascht mit hoher Dividende nach Rekordgewinn

Daimler hat im Schlussquartal von einem guten Lkw-Geschäft profitiert und den Gewinn deutlich erhöht. Gegenwind gab es allerdings im margenstarken Autogeschäft, wo das Ergebnis wie erwartet etwas sank. Der Gewinn kletterte sowohl in den drei Monaten als auch im Gesamtjahr deutlich überproportional zum Umsatz. Daran will Daimler die Aktionäre mit einer Rekorddividende beteiligen.

Axel Springer darf Immobilienportal Logic-Immo übernehmen

Der Medienkonzern Axel Springer hat die Freigabe des französischen Kartellamts zur Übernahme eines weiteren Immobilienportals erhalten. Auflagen für den Kauf der Concept Multimedia mit der Hauptmarke Logic-Immo gebe es keine, teilte das MDAX-Unternehmen mit. Springer hatte die Akquisition mit einer Bewertung von 105 Millionen Euro im April vergangenen Jahres angekündigt.

Innogys Interims-Chef: Werden nicht durch Entlassungen sparen

Der Energieversorger Innogy will seine Kosten nicht durch Entlassungen oder einen Kahlschlag bei den Investitionen senken. Es soll auch grundsätzlich bei dem abgesteckten Investitionsrahmen in erneuerbare Energien, Elektromobilität und Netze bleiben, für den bis 2020 rund 10 Milliarden Euro vorgemerkt sind.

CTS Eventim übernimmt italienischen Konzernveranstalter

Der Ticketvermarkter CTS Eventim verstärkt sein Event-Geschäft mit einer Übernahme in Italien. Wie der MDAX-Konzern mitteilte, hat er 60 Prozent an dem italienischen Festival- und Konzert-Veranstalter D'Alessandro e Galli übernommen.

Schaeffler-Marge kann nicht mit Umsatzentwicklung Schritt halten

Der Autozulieferer Schaeffler hat im abgelaufenen Geschäftsjahr trotz höherer Umsätze operativ weniger verdient. Auf Fortschritte bei Umsatz und operativer Marge lässt der Ausblick für 2018 nicht hoffen. Dafür will das MDAX-Unternehmen das laufende Restrukturierungsprogramm dieses Jahr beschleunigen.

Kassamärkte der Deutschen Börse setzen im Januar deutlich mehr um

An den Kassamärkten der Deutschen Börse wurde im Januar ein Umsatz von 156,5 Milliarden Euro erzielt, nach 116,8 Milliarden Euro im Vorjahresmonat. Es war damit der umsatzstärkste Jahresauftakt seit 2008.

Deutz verlängert Vertrag mit Vorstand Wellenzohn

Der Aufsichtsrat der Deutz AG hat die Bestellung von Michael Wellenzohn zum Vorstand des Motorenherstellers um fünf Jahre bis zum 31. Dezember 2023 verlängert. Der Manager ist seit März 2013 Vorstandsmitglied und verantwortet die Ressorts Vertrieb/Marketing und Service.

Deka Bank kauft Immobilienportfolio in Spanien und Portugal

Die Deka Immobilien GmbH, eine Tochter der Deka-Bank, hat das "Mistral-Portfolio" vom Textileinzelhändler Zara Espana erworben. Das Portfolio von 16 Einzelhandelsobjekten wurde im Rahmen einer Sale- and Lease-back-Transaktion veräußert. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Tui schafft neuen Vorstandsposten Chief Digital Officer

Der Touristikkonzern Tui hat auf Konzernebene die Funktion eines Chief Digital Officers geschaffen. Die neugeschaffene Position wird zum 1. Februar von der IT-Managerin Elke Reichart übernommen, wie die Tui Group mitteilte. Damit trage der Konzern der Umsetzung seiner Digitalisierungsstrategie auch personell Rechnung.

Siltronic mit hohem Wachstum - starker Euro belastet Ausblick

Siltronic hat im vierten Quartal von einer anhaltend starken Nachfrage nach Wafern und steigenden Preisen profitiert. Umsatz und Ergebnis legten kräftig zu und bewegten sich im Rahmen der Markterwartungen. Die Preise sollen nach den Erwartungen des TecDAX-Unternehmens zwar weiter steigen, jedoch dürften sich die Preiserhöhungen langsamer fortsetzen als in den Vorquartalen.

Steinhoff bestätigt Aktiennotierung in Frankfurt und Johannesburg

Der Möbelhändler Steinhoff International hat seinen Aktionären versichert, dass seine Aktien sowohl an der Börse in Frankfurt als auch in Johannesburg notiert bleiben und gehandelt werden. Und zwar auch dann, wenn eine Tochtergesellschaft es versäumen sollte, ihren Jahresabschluss fristgerecht vorzulegen.

SLM verfehlt 2017 Umsatzprognose und verlängert Mandat von CFO

Der 3D-Druckerproduzent SLM Solutions hat seine vor zwei Monaten gesenkte Umsatzprognose 2017 verfehlt. Auf Basis vorläufiger Zahlen setzte der TecDAX-Konzern nach eigenen Angaben zwischen 80 und 85 Millionen Euro um. Ende November hatte SLM die Prognose wegen verschobener Auslieferungen deutlich eingedampft und nur noch 90 Millionen Euro in Aussicht gestellt. Zuvor lag der Ausblick bei 110 bis 120 Millionen.

Gigaset wächst bei Umsatz und Ergebnis

Der Telefonhersteller Gigaset hat im Geschäftsjahr 2017 trotz herausfordernder Rahmenbedingungen in seinem Kerngeschäft Schnurlostelefone deutliches Wachstum verzeichnet. Der Umsatz stieg um 3,9 Prozent auf 293,3 (281,9) Millionen Euro und erreichte damit das Ziel, im unteren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich zu wachsen. Das EBITDA legte um 4,4 Prozent auf 26,1 Millionen Euro zu. Die erwartete Zielspanne von 15 bis 25 Millionen Euro wurde damit leicht übertroffen.

Stada bestellt Ex-Sandoz-Manager Goldschmidt zum CEO

Der Arzneimittelkonzern Stada bekommt im September einen neuen Chef. Der Aufsichtsrat hat mit Wirkung zum 1. September 2018 Peter Goldschmidt zum Vorstandsvorsitzenden bestellt. Goldschmidt folgt auf Claudio Albrecht, der das Amt des Vorstandsvorsitzenden seit dem 27. September 2017 ausübt. Einen Grund dafür, dass der frühere Ratiopharm-Chef Albrecht, seinen Posten nach gut einem Jahr wieder räumen will, nannte Stada nicht.

Telefonica-Beteiligung belastet BBVA im vierten Quartal

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA) hat im vierten Quartal wegen Sonderbelastungen etwa auf die Telefonica-Beteiligung und höherer Steuern einen deutlichen Gewinnrückgang verbucht. Operativ profitierte die Bank dagegen von einem höheren Zins- und Provisionsüberschuss sowie gestiegenen Handelseinnahmen.

Ebay will Geschäftsbeziehung mit Paypal auflösen

Die Internet-Handelsplattform Ebay hat ihren Umsatz im vierten Quartal gesteigert, wegen der Steuerreform in den USA unter dem Strich aber einen Verlust geschrieben. Zudem kündigte der Konzern an, sich stärker von dem Bezahldienstleister Paypal zu lösen. Das soll sich positiv auf die Finanzen des Konzerns aus San Jose auswirken, was an der Börse gut aufgenommen wurde.

Fintech Group erhält Großauftrag von Privatbank

Der Finanztechnologieanbieter Fintech Group hat einen Auftrag für die Entwicklung einer voll-digitalisierten Bank-Standardplattform für die Privatbank Vall Banc aus Andorra erhalten.

Wetter und Wartungsarbeiten trüben Glencores Rohstoffproduktion

Glencore hat im abgelaufenen Geschäftsjahr fast durch die Bank weniger Rohstoffe hervorgebracht. Das Wetter, Verkäufe von Unternehmensteilen und Wartungsarbeiten trugen dazu bei. Die Kupferproduktion sank im Gesamtjahr 2017 um 8 Prozent auf 1,3 Millionen Tonnen.

Lenovo macht im dritten Quartal wegen US-Steuerreform Verlust

Der chinesische Computerkonzern Lenovo ist wegen Wertberichtigungen infolge der US-Steuerreform im dritten Quartal in die roten Zahlen gerutscht. Das Unternehmen musste eine Belastung von 400 Millionen US-Dollar auf die Bücher nehmen. Lenovo verfehlte die Erwartungen der Analysten. Ein Schwachpunkt ist nach wie vor das Geschäft mit mobilen Geräten.

Nokia übertrifft Erwartungen und sieht Verbesserung im Netzgeschäft

Der Netzausrüster Nokia hat mit seinem bereinigten Gewinn im vierten Quartal die Erwartungen übertroffen und weitere gute Nachrichten im Gepäck: Der Netzmarkt schrumpft weniger stark als erwartet, weil sich die Lage in Nordamerika langsam verbessert. Die Aktionäre dürfen sich künftig auf Dividendensteigerungen freuen.

Novo Nordisk enttäuscht mit Ausblick und Gewinn

Der dänische Pharmakonzern Novo Nordisk A/S hat im vierten Quartal weniger verdient als erwartet. Wegen der derzeit ungünstigen Wechselkurse der dänischen Kronen gab das Unternehmen zudem einen enttäuschenden Ausblick auf das laufende Jahr. Die Aktie fällt um 4,2 Prozent auf 319,40 Euro.

Shell profitiert 2017 massiv von Ölpreisanstieg

Shell hat seinen Gewinn im abgelaufenen Geschäftsjahr mehr als verdreifacht. Die gestiegenen Öl- und Erdgaspreise unterstützten die von dem Ölkonzern ergriffenen Maßnahmen zur Verbesserung von Cashflow und Rendite. Zu dem Anstieg hätten eine bessere Entwicklung im Raffineriegeschäft und die höhere Förderung neuer Ölfelder beigetragen, erklärte Shell.

Vodafone setzt im 3. Quartal weniger um

Vodafone hat in seinem dritten Geschäftsquartal einen Umsatzrückgang verbucht. In den drei Monaten per Ende Dezember fiel der Umsatz um 3,6 Prozent auf 11,8 Milliarden Euro. Grund dafür war im Wesentlichen die Dekonsolidierung des Geschäftes in den Niederlanden und negative Währungseffekte. Im Bereich Service legte der um Akquisitionen und Wechselkursschwankungen bereinigte Umsatz dagegen um 1,1 Prozent zu, wie der Konzern mitteilte.

Unilever wächst und stellt höhere Marge in Aussicht

Unilever hat auch dank eines relativ starken Schlussquartals ein solides Wachstum im abgelaufenen Geschäftsjahr erzielt. Den Gewinn steigerte das Unternehmen, zu dem so bekannte Marken wie Axe, Ben & Jerry's und Knorr gehören, deutlich. 2018 will Unilever bei der Marge weiter vorankommen.

Dowdupont wächst weiter und hebt Synergieziel an

Der frisch fusionierte Chemiekonzern Dowdupont hat im vierten Quartal Umsatz und Gewinn gesteigert. Das Ziel für die Synergien aus dem Zusammenschluss der beiden US-Konzerne Dupont und Dow Chemical hob die neue Dowdupont Inc um 10 Prozent an. Der Umsatz stieg im Quartal um 13 Prozent auf 20,07 Milliarden US-Dollar, von 17,1 Milliarden Dollar auf Pro-Forma-Basis im Vorjahreszeitraum. Das operatives EBITDA legte auf Pro-Forma-Basis um 24 Prozent auf 3,9 Milliarden Dollar zu. Unter dem Strich stand allerdings ein Nettoverlust von 1,26 Milliarden Dollar, nach einem Gewinn von 52 Millionen Dollar im Vorjahresquartal.

Übernahmekampf zwischen Melrose und GKN geht in heiße Phase

Der Übernahmekampf zwischen Melrose und GKN geht in die heiße Phase. Die Beteiligungsgesellschaft Melrose hat ihr feindliches Übernahmeangebot für den Luftfahrt- und Automobilzulieferer GKN am Donnerstag offiziell dessen Aktionären vorgelegt. GKN wies das Ansinnen erneut zurück und empfahl den Anteilseignern, ihre Aktien nicht anzudienen.

